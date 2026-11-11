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Libertas Stabia Next Gen, colpo di scena in panchina: si dimette mister Emanuele D’Apice

Gianluca Apicella
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Cambia la guida tecnica in casa Libertas Stabia Next Gen. Emanuele D’Apice ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore della prima squadra, una decisione che la società ha preso atto e accettato.

La scelta arriva al termine di una riflessione profonda maturata dallo stesso tecnico, che ha ritenuto non sussistessero più le condizioni necessarie per proseguire il proprio lavoro sulla panchina gialloblù. Un epilogo sofferto ma ponderato, arrivato dopo l’ultimo impegno di campionato che ha visto la squadra uscire sconfitta dal campo, confermando un momento di grande difficoltà a livello di risultati in questo avvio di stagione.

Si chiude così la prima esperienza da allenatore in prima squadra per D’Apice, professionista che in questi mesi si è distinto per dedizione, impegno quotidiano e serietà riconosciuta da tutto l’ambiente. La società e il club si trovano ora a dover riorganizzare le proprie strategie per individuare il profilo ideale a cui affidare la guida tecnica e dare una svolta al cammino stagionale.

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