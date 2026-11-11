Campi Flegrei, oltre 12mila euro dai medici per il bradisismo

Un contributo di oltre 12mila euro per sostenere le comunità dei Campi Flegrei colpite dalle conseguenze del bradisismo. È la somma raccolta dall’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia e consegnata simbolicamente alla Regione Campania nella mattinata di mercoledì 11 novembre.

Le risorse provengono dalla Festa dei Giovani dello scorso 23 settembre e dalle donazioni successive. L’obiettivo è trasformare la raccolta fondi in un intervento concreto a favore delle famiglie del territorio flegreo.

La solidarietà dei giovani medici

L’iniziativa ha coinvolto soprattutto giovani medici e odontoiatri, che hanno contribuito alla raccolta attraverso la partecipazione all’evento promosso dall’Ordine.

A rappresentare l’organizzazione durante l’incontro istituzionale è stato il presidente Bruno Zuccarelli, accompagnato da Pietro Rutigliani, presidente della Commissione Albo Odontoiatri, e dal componente CAO Claudio Gammella.

Alla consegna erano presenti l’assessora regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta e il consigliere regionale Carlo Ceparano, vicepresidente della V Commissione consiliare Sanità e Sicurezza sociale.

Zabatta: un aiuto concreto

L’assessora Fiorella Zabatta ha ringraziato i professionisti e tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta, sottolineando la necessità di sostenere le persone che convivono con le conseguenze del fenomeno bradisismico.

«I Campi Flegrei non sono soltanto un territorio che affronta una condizione di particolare complessità dal punto di vista del rischio sismico e vulcanico: sono comunità, famiglie, persone che hanno bisogno di sentire concretamente la vicinanza delle istituzioni e della società civile», ha dichiarato.

Zabatta ha inoltre evidenziato la volontà della Regione di individuare un progetto capace di rispondere alle esigenze della popolazione.

«La solidarietà è importante, ma lo è ancora di più riuscire a trasformarla in risposte».

Un progetto per il territorio

Il consigliere regionale Carlo Ceparano, che ha favorito il collegamento tra l’Ordine dei Medici e la Regione, ha sottolineato il valore dell’iniziativa.

«Adesso lavoriamo perché queste risorse possano lasciare un segno tangibile sul territorio», ha affermato.

Anche il presidente Bruno Zuccarelli ha ricordato il contributo dei giovani professionisti e di quanti hanno continuato a donare dopo la manifestazione.

«È un gesto di vicinanza a una comunità che sta affrontando un periodo particolarmente difficile. Napoli, ancora una volta, ha dimostrato di avere un grande cuore».

Come saranno utilizzati i fondi

La destinazione specifica degli oltre 12mila euro deve ancora essere definita.

Durante l’incontro è stata condivisa la volontà di sviluppare un progetto mirato, in grado di produrre benefici concreti per le comunità dei Campi Flegrei.

La Regione Campania ha manifestato la propria disponibilità a valutare insieme ai promotori le modalità di utilizzo delle risorse, con l’intento di trasformare la raccolta fondi in un intervento utile alla popolazione.