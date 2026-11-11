Napoli, nel 2027 aumenta la bolletta dell’acqua del 5%

Dal 2027 le famiglie napoletane pagheranno di più per il servizio idrico, ma l’aumento sarà inferiore a quello inizialmente previsto. ABC Napoli ha annunciato un incremento delle tariffe di circa il 5%, che per una famiglia di tre persone con un consumo annuo di 182 metri cubi si tradurrà in una spesa aggiuntiva di circa 11 euro all’anno, pari a 92 centesimi al mese.

L’adeguamento è stato ridimensionato rispetto all’8% previsto inizialmente, dopo la verifica biennale effettuata dall’Ente Idrico Campano il 30 ottobre 2026.

Quanto costerà l’acqua

Per il nucleo familiare preso come riferimento da ABC, la bolletta annua passerà da circa 280 euro nel 2026 a 291 euro nel 2027.

Secondo i dati comunicati dall’azienda, il costo medio unitario del servizio idrico a Napoli è stato di 1,47 euro al metro cubo nel 2025 ed è salito a 1,54 euro nel 2026. Per il prossimo anno è previsto un valore di 1,60 euro al metro cubo.

ABC sottolinea che le proprie tariffe restano tra le più contenute a livello nazionale, citando il confronto con altre città italiane.

Perché l’aumento è ridotto

La riduzione dell’incremento tariffario deriva dalla rimodulazione degli adeguamenti previsti per il periodo 2024-2027. Una parte dei maggiori costi riconosciuti sarà recuperata nel 2028, anziché gravare interamente sulle bollette del prossimo anno.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha evidenziato la necessità di proseguire con gli investimenti per migliorare il servizio, dopo gli interventi sul bilancio aziendale e sulle infrastrutture.

Investimenti sulle reti idriche

Nel 2025 ABC Napoli ha realizzato investimenti per oltre 45 milioni di euro, ricevendo contributi per circa 19,5 milioni.

Per il biennio 2026-2027 sono programmati ulteriori 69 milioni di euro, suddivisi tra 38 milioni nel 2026 e 31 milioni nel 2027.

Le risorse saranno destinate al miglioramento delle reti acquedottistiche e fognarie, alla riduzione delle perdite idriche, all’efficienza energetica e alla digitalizzazione dei sistemi di controllo.

Il direttore generale Sergio De Marco ha spiegato che gli interventi puntano a rendere le infrastrutture più efficienti e sicure, migliorando la continuità del servizio.

Nuovi servizi per gli utenti

Tra le novità annunciate per il 2027 figura il nuovo Sportello Online di ABC Napoli, attraverso il quale gli utenti potranno gestire le pratiche commerciali, consultare la propria posizione contrattuale ed effettuare pagamenti digitali.

Sono inoltre in progettazione un nuovo sito aziendale e procedure digitali semplificate per le volture.

Bonus idrico per le famiglie

ABC Napoli ha annunciato anche l’intenzione di introdurre un bonus idrico integrativo, aggiuntivo rispetto alle agevolazioni nazionali.

La misura potrebbe interessare oltre 90mila nuclei familiari, per una platea potenziale di circa 258mila persone. Al momento, tuttavia, non sono stati indicati importi, requisiti e modalità di accesso al beneficio.

Previsti anche contributi per favorire la separazione delle utenze condominiali, così da rendere più trasparente la gestione dei consumi.

Il commissario straordinario Andrea Torino ha ribadito l’obiettivo di conciliare il contenimento delle tariffe con gli investimenti necessari e la tutela delle famiglie economicamente più fragili.