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Napoli, rapina armata in un centro scommesse all’Arenella

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Un uomo armato di pistola e con il volto coperto ha rapinato un centro scommesse nel quartiere Arenella, a Napoli, facendosi consegnare l’incasso da un dipendente. L’episodio è avvenuto martedì 10 novembre. Non si registrano feriti, mentre sono in corso le indagini per individuare il responsabile.

La rapina all’Arenella

A far scattare l’intervento della polizia è stata una telefonata che ha allertato gli agenti del Commissariato Vomero.

Secondo quanto riferito da un dipendente dell’attività, un uomo con il volto travisato sarebbe entrato nel centro scommesse impugnando una pistola e avrebbe intimato la consegna del denaro.

Ottenuto l’incasso, il rapinatore si è allontanato. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione.

Le indagini della polizia

Gli investigatori stanno ricostruendo l’accaduto per risalire all’identità dell’autore della rapina.

Elementi utili potrebbero arrivare dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Nonostante la minaccia con un’arma, nell’episodio nessuna persona è rimasta ferita.

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