Nuova guida tecnica per la Virtus Stabia: Giovanni Longobardi è il nuovo allenatore

La Virtus Stabia dà il via ufficiale al proprio nuovo corso tecnico. La società ha annunciato l’ingaggio di Mister Giovanni Longobardi, a cui è stata affidata la guida della prima squadra per la nuova stagione sportiva.

Profilo giovane ma già con una solida preparazione tattica e metodologica, Longobardi vanta un bagaglio d’esperienze di rilievo nel panorama del calcio campano. Nel suo curriculum figurano la guida della formazione Juniores del Pompei e un importante percorso biennale all’interno del settore giovanile della Juve Stabia, dove ha allenato la selezione Primavera.

Nella passata stagione ha compiuto un ulteriore salto di qualità professionale ricoprendo il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra del Pompei nel campionato di Serie D, lavorando a stretto contatto con un contesto altamente competitivo.

La dirigenza della Virtus Stabia ha accolto il nuovo tecnico con grande entusiasmo, riponendo piena fiducia nelle sue qualità per il raggiungimento degli obiettivi stagionali e augurandogli un lavoro ricco di soddisfazioni alla guida dei colori sociali