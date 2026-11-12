Italia-Francia in TV e streaming: dove vedere la sfida di Nations League

Cresce l’attesa per una delle sfide più affascinanti e importanti del girone di UEFA Nations League. Giovedì 12 novembre, alle ore 20:45, lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano ospiterà il match tra Italia e Francia, un crocevia fondamentale per le ambizioni di qualificazione degli Azzurri ai quarti di finale.

Per i tifosi che non vorranno perdersi nemmeno un minuto del grande classico europeo, ecco tutte le informazioni su come seguire l’incontro in diretta.

Dove vederla in TV

La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro per tutti su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre in Alta Definizione). Il collegamento pre-partita dallo stadio inizierà poco prima del fischio d’inizio, previsto per le ore 20:45, per approfondimenti, ultime dalle formazioni e analisi tattiche. La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Daniele Adani.

Dove vederla in streaming

Per chi preferisce seguire il match da dispositivi mobili o fuori casa, la sfida sarà visibile in streaming gratuito su Rai Play. La piattaforma è accessibile tramite browser da pc o scaricando l’applicazione ufficiale su smartphone, tablet, PC e smart TV compatibili.