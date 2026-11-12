Napoli Basket, sette su sette: asfaltato il Chemnitz in Germania e primato blindato in Eurocup

Niners Chemnitz ko 90-112. Gli azzurri dominano secondo e ultimo quarto, sei uomini in doppia cifra e Dowtin Jr. da 20 punti.

Repesa: “Vogliamo continuare così”

Non si ferma in Italia e non si ferma in Europa. Il Napoli Basketball continua la sua corsa perfetta in Eurocup e conquista la settima vittoria consecutiva, espugnando il campo del Niners Chemnitz in Germania con un perentorio 90-112, nella settima giornata del Girone C. Sette partite, sette vittorie e primo posto nel raggruppamento.

È una squadra che, quando decide di accelerare, diventa semplicemente ingiocabile. La partita si mette subito sui binari giusti per gli azzurri. Partono bene Seljaas e Tarczewski, Faggian firma il 7-10, ma King riporta la parità. Napoli prova il primo allungo trascinata da Ramsey e Dowtin Jr., 11-18, i tedeschi restano a contatto con Smith e nel finale di quarto i canestri di Faggian e Petrucelli fissano il punteggio sul 22-24.Poi arriva il break che spacca la partita. Il secondo quarto è tutto Napoli. Dopo l’iniziale pareggio di Burnham, la squadra di coach Repesa piazza un parziale devastante di 0-18, con le triple di Spissu, Petrucelli e Ramsey e il canestro del capitano Caruso. Il Chemnitz prova a rientrare da tre con Smith e Williams, accorcia fino al -9 37-46 con Van Seckendorff, ma nel finale Napoli con Dowtin Jr. e Tarczewski allunga ancora: 41-59 all’intervallo, con i liberi di Jack White.

Il Chemnitz non molla. Nel terzo quarto gioca alla grande, Williams colpisce dalla lunga distanza, Atkins e Mikesell portano il punteggio sul 63-68. Napoli torna a segnare con Petrucelli, poi Seljaas, Dowtin Jr. e Spissu rimettono Repesa in doppia cifra di vantaggio. Si va all’ultimo intervallo sul 69-79. E nell’ultimo quarto è un monologo azzurro. Inizia Dowtin Jr. con le triple, Caruso mette 8 punti consecutivi, Napoli vola e tocca il +28 con Spissu e Ramsey, 82-110. I minuti finali servono solo a fissare il punteggio sul 90-112 finale. Sei uomini in doppia cifra per Napoli, a conferma di una profondità di roster impressionante. Il miglior realizzatore è Dowtin Jr. con 20 punti, ma è tutta la squadra a girare alla perfezione quando conta davvero. Così coach Repesa a fine partita:

“La chiave per la vittoria è stato il controllo dei rimbalzi e la gestione delle palle perse. Quando siamo riusciti a farlo abbiamo giocato una grande pallacanestro, è successo nel secondo e nell’ultimo quarto. Nel primo quarto 6 palle perse e abbiamo concesso canestri facili ai nostri avversari. I nostri avversari sono grandi tiratori dal perimetro e ogni volta che durante la partita la nostra difesa è stata meno aggressiva, sono riusciti a tirare con alte percentuali. Con una difesa più forte abbiamo fatto la differenza. Sono contento della vittoria che ci porta ad un passo dalla qualificazione, primo obiettivo, ma ora vogliamo fare di tutto per finire primi o secondi ed avere il vantaggio del fattore campo ai playoff.”

La qualificazione è a un passo, ma Napoli non vuole fermarsi. L’obiettivo è chiaro: chiudere primi o secondi per avere il vantaggio del fattore campo ai playoff. Intanto, testa già al campionato, il Napoli Basketball tornerà in campo domenica prossima 15 novembre alle ore 17:00 all’Alcott Arena contro la Pallacanestro Trieste per l’ottava giornata del Campionato di Serie A. La corsa continua e in Europa, al momento, nessuno riesce a fermare gli azzurri.

Foto di copertina a cura ufficio stampa Napoli Basketball