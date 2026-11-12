Napoli, credi nel tuo bomber: Højlund dà l’anima, il goal è solo questione di tempo

Per scalare la classifica e riaccendere l’entusiasmo di una piazza che vive di passione pura, il Napoli ha bisogno di tutto il peso specifico del suo attacco. Al centro del progetto tecnico e delle speranze dei tifosi c’è Rasmus Højlund, un giocatore che dal primo giorno in azzurro ha dimostrato cosa significhi sudare per la maglia, ma a cui manca soltanto l’ultimo tassello per completare l’opera: la continuità sotto porta.

Chi osserva le partite del Napoli con occhio attento sa bene quanto sia prezioso il lavoro silenzioso del centravanti danese. Højlund non si risparmia mai: attacca la profondità, fa a sportellate con i difensori avversari, apre spazi vitali per gli inserimenti dei compagni e guida il primo pressing con una generosità fuori dal comune. Il suo atteggiamento in campo è l’emblema dello spirito combattivo che l’ambiente chiede alla squadra per uscire dalle difficoltà e riprendere la marcia verso le zone alte della graduatoria.

Nel calcio, però, gli attaccanti vivono per il goal, e i numeri pesano quanto le prestazioni. In questa fase della stagione, al bomber azzurro è mancato soltanto un pizzico di lucidità — e forse anche un po’ di fortuna — negli ultimi sedici metri per trasformare l’enorme mole di lavoro in reti pesanti. Non si tratta di un problema di atteggiamento né di qualità, perché i movimenti sono sempre quelli giusti e la presenza in area non viene mai meno.

È il classico momento in cui serve una scintilla. Un episodio, una deviazione vincente, un pallone spinto in rete di prepotenza per sbloccarsi definitivamente e lasciare andare tutta la tensione accumulata. Perché quando uno con la sua fisicità, la sua fame e la sua determinazione ritrova il feeling con il tabellino dei marcatori, diventa pressoché immarcabile.

Lo spogliatoio lo sa, l’allenatore lo stima e il Maradona è pronto a spingerlo al primo pallone utile. La risalita del Napoli passa inevitabilmente dalla capacità di concretizzare ciò che viene costruito, e nessuno meglio di Rasmus Højlund incarna la voglia di rivalsa di questo gruppo. L’impegno c’è già ed è da applausi: ora non resta che prendersi la scena a suon di gol.