Napoli, inaugurati 418 nuovi posti letto per gli studenti: aprono gli studentati di Pietrarsa e Bagnoli

Un passo concreto per il diritto allo studio e la rigenerazione urbana della città. Sono state ufficialmente inaugurate a Napoli due nuove residenze universitarie pubbliche, situate in due punti strategici della costa: a Pietrarsa (zona est) e a Bagnoli (zona ovest). Un’operazione complessiva che mette a disposizione degli studenti 418 nuovi posti letto, restituendo alla collettività oltre 11mila metri quadrati di spazi riqualificati.

Le due strutture: tra storia e vista mare

Pietrarsa: L’ex centro di formazione delle Ferrovie dello Stato, affacciato direttamente sul mare, ospita 252 posti letto distribuiti su sette piani. La struttura è dotata di auditorium, punto ristoro, infermeria, spazi dedicati all’attività fisica e un ampio terrazzo panoramico.

Bagnoli: Negli spazi dell’ex istituto alberghiero (nato originariamente come stabilimento termale), su una superficie di circa 7mila metri quadrati, trovano spazio 166 posti letto. Qui gli studenti potranno usufruire di sale lettura, aree coworking, una piccola sala cinema, palestra, lavanderia, terrazze attrezzate e persino l’accesso diretto alla spiaggia.

Inclusione, servizi e accesso

Entrambi gli studentati sono stati progettati con una forte attenzione all’inclusività e al benessere degli ospiti. Sono infatti previsti servizi di assistenza psicologica e di accompagnamento a lezione per gli studenti con disabilità fisiche, ai quali sono inoltre riservati alloggi appositamente dedicati.

La gestione delle strutture è affidata ad ADISURC (l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania), che provvederà all’assegnazione dei posti letto tramite le proprie graduatorie ufficiali.

Investimenti e ricadute sul territorio

L’intervento, frutto della sinergia tra la Regione Campania, ADISURC e il Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso i fondi del PNRR, ha richiesto un investimento complessivo (diretto e indiretto) stimato in oltre 32 milioni di euro. Oltre al valore sociale ed educativo, l’apertura delle due residenze genera anche un impatto occupazionale diretto, creando 46 nuovi posti di lavoro.

Le dichiarazioni istituzionali

All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente di ADISURC Emilio Di Marzio, il commissario straordinario per gli alloggi universitari Manuela Manenti e il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera: «Investire nell’università, nella ricerca e nei servizi per gli studenti è il modo più concreto per investire sul domani della nostra società».

Foto di copertina generata con IA