Leader, capitano e goleador: l’imprescindibile Marco Bellich trascina la Juve Stabia

La tenacia, la solidità e il valore di Marco Bellich non rappresentano più una novità per i tifosi della Juve Stabia, ma continuano a confermarsi come una certezza assoluta per la retroguarda gialloblù. Centrale difensivo arcigno, insuperabile nei duelli aerei e terrestri, Bellich è ormai diventato un punto fermo imprescindibile nello scacchiere tattico della squadra campana.
In un percorso stagionale in cui le dinamiche di spogliatoio e le rotazioni possono variare – come quando l’assenza di pedine chiave come Leonardo Candellone richiede nuove soluzioni e leadership diffuse –, il difensore ha saputo raccogliere con personalità grandi responsabilità, arrivando a indossare la fascia di capitano e blindando la retroguardia con una maturità da veterano.
Ma a rendere unico il profilo di Bellich è soprattutto il suo straordinario “vizio” per il goal. La sua spinta costante sui calci piazzati e la freddezza sottoporta ne fanno un’arma offensiva aggiunta di inestimabile valore, capace di sbloccare partite bloccate e di trascinare i compagni nei momenti cruciali. Per la Juve Stabia, la sua presenza rappresenta il perfetto connubio tra affidabilità difensiva e fiuto realizzativo, confermandolo a pieno titolo come uno dei pilastri più amati e determinanti dell’intera rosa.