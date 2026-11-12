Allerta meteo Gialla in Campania dalle 15 di oggi: venti forti, mareggiate e temporali intensi

Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Campania. La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, valido su tutto il territorio regionale a partire dalle ore 15:00 di oggi, giovedì 12 novembre, e per le successive 24 ore.

Il quadro meteorologico Secondo le previsioni contenute nell’avviso, la regione sarà interessata da:

Venti forti provenienti dai quadranti sud-occidentali, accompagnati da intense raffiche.

Mare agitato o molto agitato , con conseguenti mareggiate lungo tutte le coste esposte.

Precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, che potranno risultare anche di forte intensità.

I rischi sul territorio La Protezione civile richiama l’attenzione su un rischio idrogeologico localizzato. Le precipitazioni e il vento potrebbero determinare diversi fenomeni di impatto al suolo, tra cui:

Allagamenti, ruscellamenti e scorrimento delle acque nelle sedi stradali.

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con possibilità di superamento delle soglie e conseguenti esondazioni.

Caduta massi e fenomeni franosi legati alla particolare fragilità dei suoli.

Le raccomandazioni ai Comuni Alla luce del quadro meteorologico previsto, la Sala Operativa Regionale raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali necessarie a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, in conformità con i rispettivi piani comunali di Protezione Civile. Si invita inoltre la popolazione a prestare la massima prudenza, in particolare negli spostamenti e nelle zone costiere o prossime ai corsi d’acqua.