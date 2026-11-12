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Allerta meteo Gialla in Campania dalle 15 di oggi: venti forti, mareggiate e temporali intensi

Gianluca Apicella
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Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Campania. La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, valido su tutto il territorio regionale a partire dalle ore 15:00 di oggi, giovedì 12 novembre, e per le successive 24 ore.

Il quadro meteorologico Secondo le previsioni contenute nell’avviso, la regione sarà interessata da:

  • Venti forti provenienti dai quadranti sud-occidentali, accompagnati da intense raffiche.

  • Mare agitato o molto agitato, con conseguenti mareggiate lungo tutte le coste esposte.

  • Precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, che potranno risultare anche di forte intensità.

I rischi sul territorio La Protezione civile richiama l’attenzione su un rischio idrogeologico localizzato. Le precipitazioni e il vento potrebbero determinare diversi fenomeni di impatto al suolo, tra cui:

  • Allagamenti, ruscellamenti e scorrimento delle acque nelle sedi stradali.

  • Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con possibilità di superamento delle soglie e conseguenti esondazioni.

  • Caduta massi e fenomeni franosi legati alla particolare fragilità dei suoli.

Le raccomandazioni ai Comuni Alla luce del quadro meteorologico previsto, la Sala Operativa Regionale raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali necessarie a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, in conformità con i rispettivi piani comunali di Protezione Civile. Si invita inoltre la popolazione a prestare la massima prudenza, in particolare negli spostamenti e nelle zone costiere o prossime ai corsi d’acqua.

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