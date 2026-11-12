Vent’anni senza il Re: Napoli piange e ricorda ancora Mario Merola

Il 12 novembre 2006 se ne andava a Castellammare di Stabia l’ultimo vero re di una Napoli d’altri tempi, epica e passionale. A venti anni da quel giorno in cui la voce del “Re della sceneggiata” si è spenta per sempre, il ritratto di Mario Merola non sbiadisce. Anzi, con il passare del tempo, la sua figura si è consolidata non solo come quella di un artista di enorme calibro, ma come un vero e proprio monumento della cultura popolare italiana.

Nato nei vicoli di Napoli nel 1934, Merola ha incarnato l’anima di un popolo intero, facendosi portavoce di storie fatte di onore, drammi familiari, tradimenti, lacrime e riscatto. Con quella sua voce potente, roca e inconfondibile, capace di graffiare l’anima, ha trasformato la canzone classica napoletana e la sceneggiata in un fenomeno di massa capace di riempire i teatri di tutta Italia, da Nord a Sud, sdoganando un genere che parlava direttamente alla pancia e al cuore della gente comune.

Non solo musica. Mario Merola è stato un attore cinematografico istintivo e generoso, un’icona pop ante litteram capace di attraversare le decine di film poliziotteschi e drammatici degli anni Settanta e Ottanta, diventando un punto di riferimento visivo e culturale indimenticabile – con la coppola, la sciarpa bianca e quello sguardo fiero che trasudava carisma puro.

A distanza di due decenni, la sua eredità artistica vive nel ricordo collettivo e nell’affetto di chi non ha mai smesso di ascoltare brani storici. Napoli e i suoi fan non lo hanno dimenticato, perché Merola non era semplicemente un cantante: era il padre nobile di una tradizione che sapeva raccontare la dignità degli umili.

Vent’anni dopo, la sua giacca appoggiata sulle spalle e il suo grido d’amore per Napoli risuonano ancora intatti. Perché i re, quelli veri, non muoiono mai davvero.