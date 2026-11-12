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Paganese, scelto il nuovo tecnico: la panchina affidata a Pierluigi Iervese

Gianluca Apicella
Pagani
Stadio Paganese
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La Paganese Calcio 1926 ha annunciato ufficialmente la scelta per la guida tecnica della Prima Squadra: sarà Pierluigi Iervese il nuovo allenatore degli azzurrostellati.

Il neo-tecnico approda a Pagani forte di un bagaglio d’esperienza significativo, costruito con pazienza e competenza su campi importanti. Il suo percorso professionale lo ha visto muovere i primi passi e maturare attraverso diverse esperienze formative nei settori giovanili del Pescara, ambiente da sempre attento alla crescita dei talenti.

Successivamente, Iervese ha compiuto il salto nel calcio dei grandi ricoprendo il delicato ruolo di allenatore in seconda al fianco di un tecnico di primo piano come Eusebio Di Francesco. Un sodalizio professionale che lo ha portato a vivere da protagonista le esperienze sulle panchine di Frosinone e Venezia, arricchendo ulteriormente il proprio profilo tattico e gestionale.

Con questo innesto, il club campano punta su una figura preparata per affrontare al meglio i prossimi impegni stagionali. La società ha rivolto un caloroso benvenuto a Mister Iervese, augurandogli buon lavoro alla guida degli azzurrostellati.

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