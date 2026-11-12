Pro Poggiomarino, doppio colpo in prospettiva: arrivano i classe 2009 Jaiteh e Fatty

Il Pro Poggiomarino guarda al futuro e rinforza la propria rosa con un doppio innesto di grande prospettiva. La società ha infatti ufficializzato l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Ousman Jaiteh e Alameen Fatty, entrambi di nazionalità gambiana e nati nel 2009.

I due giovani talenti arrivano a Poggiomarino dopo essersi messi in mostra nella scorsa stagione con la maglia della Scafatese, dove hanno militato sia nella formazione Under 17 che nell’Under 19, dimostrando qualità importanti nonostante la giovanissima età:

Ousman Jaiteh è un difensore centrale strutturato, pronto a portare freschezza e solidità al pacchetto arretrato.

Alameen Fatty è invece un centrocampista con spiccata vocazione offensiva, un profilo che vanta nel proprio curriculum anche la convocazione nella Rappresentativa campana Under 17.

Entrambi i calciatori non hanno perso tempo e si sono già aggregati al resto del gruppo, iniziando a lavorare agli ordini dello staff tecnico guidato da mister Nappo. Il club ha accolto Ousman e Alameen con un caloroso benvenuto, augurando loro un percorso ricco di soddisfazioni con la nuova maglia.