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Ischia Isola Verde, separazione con il Direttore Sportivo Vincenzo Cosa

Gianluca Apicella
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Novità nell’organigramma dirigenziale in casa Ischia Isola Verde. Attraverso una nota ufficiale, la società isolana ha comunicato che Vincenzo Cosa non ricoprirà più il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra.

Si chiude dunque il percorso professionale tra il dirigente e il club gialloblù. Nel rendere nota la decisione, la dirigenza dell’Ischia Isola Verde ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Vincenzo Cosa per l’impegno profuso e per tutto il lavoro svolto durante la sua esperienza alla guida dell’area sportiva.

Nei prossimi giorni si attenderanno eventuali sviluppi per capire quali saranno le mosse della società riguardo alla riorganizzazione tecnica e dirigenziale della Prima Squadra.

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