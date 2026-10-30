Juve in crisi, Napoli da copertina: domenica a Torino è resa dei conti

Il contrasto non potrebbe essere più stridente. Da una parte un Napoli galvanizzato, travolgente e ritrovato, capace di scacciare le paure con quattro sberle al Monza; dall’altra una Juventus smarrita, svuotata e travolta dai dubbi, reduce dal doloroso e inatteso scivolone contro il Genoa. La supersfida di domenica sera a Torino si trasforma così in uno snodo cruciale della stagione: per i partenopei è l’occasione d’oro per spiccare definitivamente il volo, per la banda di Luciano Spalletti è già una resa dei conti a campo aperto.

Il momento delle due squadre: entusiasmo contro maretta

Il Napoli si presenta alla trasferta piemontese forte di una prestazione di carattere, dove i gol, le risposte dei singoli e le intuizioni tattiche hanno dato la sensazione di una squadra in netta crescita fisico-mentale. Il successo brianzolo ha restituito la consapevolezza dei giorni migliori e ha dato nuova linfa a un gruppo capace di reagire alle avversità anche di fronte all’ennesima emergenza infortuni.

Tutt’altra aria si respira alla Continassa. La sconfitta subita contro il Genoa ha riaperto vecchie ferite e fatto scattare l’allarme rosso in casa bianconera. Per Spalletti, grande ex della sfida, la pressione è ormai ai livelli di guardia: la stabilità del progetto tecnico scricchiola e la tifoseria juventina chiede una scossa immediata. Per la “Vecchia Signora”, affrontare questo Napoli in uno dei momenti più delicati dell’anno equivale a camminare sul filo del rasoio.

Le trappole della sfida

Nonostante la crisi e i favori del pronostico sbilanciati verso la sponda azzurra, il match di Torino nasconde insidie ben note. Le ferite della Juventus potrebbero trasformarsi nella molla per una reazione d’orgoglio disperata, spinta dal pubblico di casa. D’altro canto, il Napoli dovrà gestire al meglio le energie fisico-mentali dopo le fatiche di campionato e monitorare con attenzione le condizioni dell’infermeria per presentare l’undici più solido ed equilibrato possibile.

Domenica sera non ci saranno tatticismi che tengano: il Napoli vuole continuare a sognare e affondare il colpo, la Juve deve disperatamente ritrovare se stessa per non scivolare nel baratro. La parola passa al campo.