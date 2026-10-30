«Adrianaaaa!» e altri motivi per cui non smetteremo mai di volere bene a Rocky Balboa

Ammettiamolo: quante volte, davanti a una salita ripida, a una giornata andata storta o semplicemente alle 7:00 del mattino quando suona la sveglia, avete canticchiato nella vostra testa il motivetto con le trombe di Gonna Fly Now?

Non vergognatevene, siete in ottima compagnia. A quasi cinquant’anni dal suo debutto sul grande schermo, Rocky Balboa non è solo un personaggio del cinema: è una vera e propria voce interiore che ci dice: «Alzati e continua a correre!».

Ma come ha fatto un pugile analfabeta, che parlava con le tartarughe e riscuoteva crediti per i palazzoni di Philadelphia, a diventare l’idolo indiscusso di intere generazioni?

1. Non era un supereroe (e mangiava troppe uova crude)

Dimenticate gli eroi perfetti con il mantello o i muscoli scolpiti al computer. La prima volta che vediamo Rocky, non sta salvando il mondo: sta cercando di tirare avanti. Beve cinque uova crude a colazione , corre con una tuta grigia di spugna bucata e ha la stessa coordinazione di un gatto bagnato.

È proprio questa sua imperfezione a renderlo adorabile. Rocky siamo noi quando proviamo a fare attività fisica dopo sei mesi di divano.

2. Ha trasformato la sconfitta nel trend del secolo

Nel primo leggendario film del 1976, Rocky perde. L’incontro lo vince Apollo Creed. Eppure, tutti ricordiamo quel finale come la più grande vittoria della storia del cinema.

Perché? Perché a Rocky non importava la coppa di plastica; gli bastava dimostrare di non essere “solo un bullo di quartiere”. Ci ha insegnato che si può essere vincitori morali anche arrivando secondi, purché si sia dato tutto (e magari gridando il nome della propria fidanzata a squarciagola: «Adrianaaaa!»).

3. Ha inventato il “Training Montage” (e ci fa sentire tutti atleti)

Senza Rocky non avremmo avuto i video di allenamento su Instagram e TikTok. I suoi famosi montaggi con la musica degli Survivor (Eye of the Tiger) o con le trombe di Bill Conti riuscirebbero a far venire voglia di fare flessioni anche a un bradipo sulla poltrona.

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sognato di saltare la corda a velocità della luce o di alzare le braccia al cielo in cima a una scalinata dopo una corsa estenuante.

4. Le sue perle di saggezza: dalla strada al cuore

Rocky non ha studiato ad Harvard, ma la sua filosofia di vita batte qualsiasi manuale di self-help. Quando dice al figlio che «la vita colpisce duro, ma l’importante è come sai incassare e rialzarti», non sta facendo una lezione di pugilato, sta dando il miglior consiglio d’incoraggiamento di sempre.

Il verdetto

In un mondo pieno di filtri, perfezione da social e successi facili, Rocky Balboa rimane la dimostrazione che con un cuore grande, tanta umiltà e una buona dose di caparbietà, si può andare lontanissimo.

Quindi, la prossima volta che la giornata sembra mettere al tappeto i tuoi piani, allacciati le scarpe da ginnastica, metti su la colonna sonora giusta e ricorda: il match non è finito finché non lo dici tu!