Al Teatro Karol Michele Santoro in “Siamo uomini o caporali”

Castellammare di Stabia – Domani, venerdì 30 ottobre, alle 20.30, Michele Santoro salirà sul palco del Teatro Karol con il suo primo monologo teatrale dal titolo Siamo uomini o caporali. Lo spettacolo rientra nell’ambito della programmazione di Platealmente, la rassegna promossa da Casa del Contemporaneo.

Siamo uomini e caporali, monologo ideato e interpretato da Michele Santoro

Santoro parte dalla celebre distinzione tra «uomini» e «caporali» resa popolare da Totò per riflettere sull’attualità politica e sociale italiana.

Giornalista, autore e storico conduttore televisivo, Santoro che ha costruito gran parte della sua carriera sull’approfondimento dell’attualità politica e sociale, con questo spettacolo, intende affiancare al confronto televisivo l’incontro diretto con il pubblico, affidando al teatro la sua riflessione sul presente.

L’ingresso al monologo è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria chiamando al numero 081. 18247921, oppure scrivendo a teatrotk@casadelcontemporaneo.it.

Platealmente, prossimi appuntamenti

A novembre la rassegna prosegue con due imperdibili incontri:

– Giovedì 19 novembre incontro con Andrea Vianello e il suo ultimo libro “I figli si baciano di notte” (Solferino).

– Martedì 24 novembre, sarà la volta di Arturo Scotto, autore di “Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo” (Giunti).

A condurre gli incontro saranno i professori Eliana Bianco e Pierluigi Fiorenza.