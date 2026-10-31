Juve-Napoli senza veli: l’incrocio degli ex, il tabù dello Stadium e il paradosso delle due grandi ferite

Ci sono partite che sfuggono alla semplice aritmetica della classifica e finiscono per somigliare a un romanzo d’autore. Juventus-Napoli è esattamente questo: un concentrato di pathos, memoria e prospettiva futura. A Torino non va in scena un semplice scontro diretto, ma un vero e proprio incrocio dei destini tra due squadre che inseguono la risalita, guidate da due tecnici che si specchiano nell’uno il passato dell’altro.

La resa dei conti tra i maestri: Spalletti vs Allegri

Il filo conduttore del match è inevitabilmente intrecciato con le storie dei due condottieri in panchina. Per Massimiliano Allegri varcare l’ingresso dell’Allianz Stadium da allenatore del Napoli ha l’effetto di un cortocircuito emotivo: le sue 420 panchine bianconere e i 12 trofei bacheca (tra cui 5 scudetti di fila) appartengono alla storia indelebile della Signora. Dall’altra parte c’è Luciano Spalletti, l’uomo che ha riportato il tricolore sotto l’ombra del Vesuvio dopo trentatré anni di attesa, lasciando una traccia indelebile in 96 battaglie ufficiali col club partenopeo.

Sarà il loro diciassettesimo scontro diretto: nei 16 capitoli precedenti la bilancia pende in modo infinitesimale a favore di Spalletti (6 vittorie contro le 5 di Allegri e 5 pareggi). Ma oltre ai ricordi, per entrambi c’è la necessità impellente di fare punti:

Il paradosso juventino e l’arma De Bruyne

Se la classifica racconta di una Juventus bloccata a 14 punti dopo 9 giornate (l’avvio più stentato dalla stagione 2022/23) e con una sola vittoria nelle ultime quattro uscite ufficiali, il campo offre una lettura tattica assai più complessa. La squadra bianconera resta infatti un bunker capace di concedere appena 2,7 tiri in porta a partita, la quota più bassa dell’intero torneo. Chi si aspetta una Juve domabile rischia di cadere in un trabocchetto: la solidità strutturale c’è, manca solo la scintilla.

Per scardinare questa cassaforte, il Napoli scommette sulla coralità del suo attacco e sull’estro dei singoli. Con 10 marcatori diversi già andati a segno in campionato (solo la Lazio fa meglio con 12), gli azzurri stanno trovando in Kevin De Bruyne l’uomo del destino: il quarto centro stagionale siglato contro il Monza proietta il belga a un solo gol dal suo record personale all’ombra del Vesuvio.

La maledizione da sfatare e il peso della classifica

Per Allegri e i suoi ragazzi la missione ha anche il sapore della rivalsa storica. Il Napoli si presenta all’Allianz Stadium con un digiuno pesante di 3 trasferte consecutive senza reti segnate a Torino: l’ultimo acuto resta il graffio di Giacomo Raspadori al 90′ nella sfida che profumava di scudetto nel 2023.

Tra il desiderio di blindare una difesa che subisce troppo e la necessità di trovare una gestione della palla più matura, la ricetta di Allegri per sbancare Torino è chiara: servireanno tecnica e agonismo puro. Vincere non vorrà dire accontentarsi, ma fissare la prima vera pietra miliare verso la zona Champions League.