Napoli, Allegri detta la linea: “Equilibrio e gestione palla. E attenzione alla Juve”

Vigilia di grande tensione e fascino per Massimiliano Allegri, che si appresta a tornare a Torino da avversario per guidare il suo Napoli in una sfida delicata e ricca di significati. In conferenza stampa, il tecnico azzurro ha analizzato l’imminente scontro diretto alza la guardia, respingendo con fermezza le narrazioni che descrivono una Juventus in sofferenza.

“La Juventus non è morta: sarà una partita difficilissima”

Il tecnico del Napoli ha voluto subito chiarire i pericoli della gara di domani, mettendo in guardia i suoi da facili trionfalismi:

“Domani sarà una partita bella, ma anche molto complicata. La Juventus è ferita e arrabbiata e ci vorrà da parte nostra agonismo e tecnica. È uno scontro diretto tra due squadre che in questo momento stanno dietro in classifica e che vogliono risalire. A livello mediatico stanno dipingendo la Juventus come una squadra morta, ma io conosco l’ambiente e so che la Juve non muore mai. Anzi, nei momenti di difficoltà tutte le componenti si compattano. Quindi sarà una partita difficilissima”.

Allegri ha poi ribadito il valore dell’organico bianconero, ricordando gli obiettivi di inizio stagione degli avversari:

“La Juventus è una squadra che è stata allestita per lottare per le prime quattro posizioni, troveremo una squadra ferita e arrabbiata. Da parte nostra c’è la determinazione a cambiare la classifica in positivo, ma non sarà facile perché affrontiamo un avversario che non è come lo stanno dipingendo, ma molto più forte”.

Equilibrio e crescita: il piano tattico degli azzurri

Nonostante i molti gol messi a segno nelle ultime uscite, l’allenatore punta il dito sulla necessità di blindare la fase difensiva e gestire meglio i ritmi della partita:

“Nelle ultime gare abbiamo segnato tanto ma abbiamo anche subito molto. Questo significa che bisogna migliorare e crescere nell’equilibrio e anche nella gestione della palla. Dobbiamo occupare meglio il campo e continuare a lavorare per migliorare le due fasi”.

Non solo una rivalità: “Puntiamo alla Champions”

In conclusione, Allegri ha allargato l’orizzonte della stagione del Napoli, invitando l’ambiente a non focalizzarsi unicamente sul peso emotivo del match di Torino, ma a guardare alla continuità dei risultati:

“Quella con la Juve è una gara molto sentita a Napoli, ma sarebbe sbagliato ridurre tutto a una rivalità e a una sola sfida. Il nostro obiettivo è quello di centrare il quarto posto, e non sarà semplice considerando la concorrenza, e poi fare strada in Champions. Non possiamo ridurci a pensare di vincere uno scontro diretto e accontentarci. Il Napoli ha raggiunto una dimensione di alto livello, ha vinto due scudetti in questi anni e la nostra priorità adesso deve essere quella di migliorare la classifica e scalare posizioni”.