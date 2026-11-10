Juve Stabia la voce del club dopo la sentenza

Juve Stabia il comunicato stampa ufficiale del club:
S.S. Juve Stabia 1907 comunica che la Corte Federale d’Appello della FIGC, presieduta dal Dott. Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso presentato dal Club avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale del 24 settembre scorso, con la quale erano stati irrogati due punti di penalizzazione.
La Società prende atto della decisione, pur confermando la propria convinzione circa la fondatezza delle ragioni sostenute nel corso del procedimento dagli avvocati Antonio Romei e Carlo Vitalini Sacconi.
La S.S. Juve Stabia 1907 ribadisce la propria fiducia nell’operato della Giustizia Sportiva e il pieno rispetto delle istituzioni federali e dei principi che ne regolano l’attività, riservandosi, in attesa di conoscere le motivazioni della decisione della Corte Federale d’Appello, ogni valutazione in merito agli eventuali ulteriori strumenti di tutela previsti dall’ordinamento sportivo.
Si precisa che la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che ha disposto la penalizzazione di due punti a carico della S.S. Juve Stabia 1907, trae origine da una contestazione di natura amministrativa relativa al trasferimento delle quote societarie del Club dal fondo Solmate a Stabia Capital srl.
Si tratta, dunque, di vicende riferibili a una precedente fase societaria, antecedente all’attuale Governance, che risulta pertanto estranea alle operazioni oggetto della contestazione.