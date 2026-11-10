Napoli, novità sugli infortunati: tre giocatori verso il rientro

Il Napoli aggiorna la situazione degli infortunati e programma il lavoro dei calciatori impegnati nel recupero fisico. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club azzurro ha comunicato le attività previste al training center di Castel Volturno, con alcune novità attese a partire dalla seduta di sabato.

Il programma a Castel Volturno

Nelle giornate di lunedì e martedì, e fino alla seduta di venerdì, Di Lorenzo, Badiashile, Lobotka, Favasuli, Neres, Spinazzola, Buongiorno e Alisson Santos sono impegnati in attività di fisioterapia, riatletizzazione e preparazione fisico-atletica individuale.

Il lavoro viene svolto presso il centro sportivo di Castel Volturno, seguendo programmi differenziati in base alle esigenze dei singoli calciatori.

Per il resto della squadra è invece prevista una tabella di allenamento personalizzata.

Tre azzurri verso il gruppo

La principale novità riguarda la seduta di sabato, quando Favasuli, Neres e Spinazzola inizieranno a svolgere una parte dell’allenamento insieme ai compagni.

Si tratta di un passaggio nel percorso di recupero dei tre calciatori, anche se il club non ha indicato una data per il loro completo rientro a disposizione.

Recuperi ancora differenziati

Proseguirà invece il lavoro individuale per gli altri giocatori.

Di Lorenzo e Lobotka svolgeranno attività in palestra, mentre Alisson Santos e Badiashile seguiranno un programma personalizzato tra palestra e campo.

Situazione diversa per Buongiorno, che continuerà il proprio percorso riabilitativo.

Il Napoli prosegue dunque la gestione dei recuperi con programmi specifici, in attesa di valutare i progressi dei calciatori nelle prossime sedute.