HomeCalcioJuve Stabia

Juve Stabia, respinto il ricorso: confermati i 2 punti di penalizzazione

Ivano Cotticelli
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

La Corte Federale d’Appello ha respinto il reclamo presentato dalla Juve Stabia, confermando la sanzione inflitta il 24 settembre dal Tribunale Federale Nazionale.

La decisione riguarda la documentazione richiesta in occasione del passaggio di proprietà della società sportiva di Castellammare.

Confermata la sanzione federale

La società gialloblù aveva contestato la penalizzazione di due punti, ritenendo incongrua la sanzione disposta dal Tribunale Federale Nazionale.

La Corte Federale d’Appello ha però respinto il reclamo, lasciando invariato il provvedimento da scontare nella stagione sportiva in corso.

La cessione societaria contestata

La vicenda risale al 17 aprile 2026, quando è stata perfezionata la cessione del 100% del capitale della Juve Stabia alla neocostituita Stabia Capital Srl.

Secondo quanto riportato dalla FIGC, il club non aveva prodotto la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria richiesti nell’ambito dell’operazione.

Tra gli atti mancanti figurava anche la copia del documento dal quale era derivata l’acquisizione societaria.

Due punti in meno

Con il rigetto del reclamo resta dunque confermata la penalizzazione di due punti, destinata a incidere sulla classifica della Juve Stabia nella stagione di Serie B 2026/2027.

La decisione è stata comunicata dalla FIGC oggi, 10 novembre 2026.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Il Padrino (1972): L’inizio dell’epopea che ha cambiato la storia del cinema
Articolo successivo
Sorrento, crolla un muro del Campo Italia: detriti in strada

LEGGI ANCHE

Calcio

Paganese, ufficiale la separazione da mister Raffaele Novelli: c’è la risoluzione consensuale

Si interrompe di comune accordo il legame tra la Paganese Calcio 1926 e l'allenatore Raffaele Novelli. Il club azzurrostellato ha ufficializzato il raggiungimento dell'intesa...
Calcio

Real Aversa 1925, svolta in panchina: Gaetano Iannini è il nuovo allenatore

La Real Aversa 1925 ha ufficialmente affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Gaetano Iannini. Il tecnico napoletano, nato nel 1983, ha già...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA