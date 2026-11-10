Juve Stabia, respinto il ricorso: confermati i 2 punti di penalizzazione

La Corte Federale d’Appello ha respinto il reclamo presentato dalla Juve Stabia, confermando la sanzione inflitta il 24 settembre dal Tribunale Federale Nazionale.
La decisione riguarda la documentazione richiesta in occasione del passaggio di proprietà della società sportiva di Castellammare.
Confermata la sanzione federale
La società gialloblù aveva contestato la penalizzazione di due punti, ritenendo incongrua la sanzione disposta dal Tribunale Federale Nazionale.
La Corte Federale d’Appello ha però respinto il reclamo, lasciando invariato il provvedimento da scontare nella stagione sportiva in corso.
La cessione societaria contestata
La vicenda risale al 17 aprile 2026, quando è stata perfezionata la cessione del 100% del capitale della Juve Stabia alla neocostituita Stabia Capital Srl.
Secondo quanto riportato dalla FIGC, il club non aveva prodotto la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria richiesti nell’ambito dell’operazione.
Tra gli atti mancanti figurava anche la copia del documento dal quale era derivata l’acquisizione societaria.
Due punti in meno
Con il rigetto del reclamo resta dunque confermata la penalizzazione di due punti, destinata a incidere sulla classifica della Juve Stabia nella stagione di Serie B 2026/2027.
La decisione è stata comunicata dalla FIGC oggi, 10 novembre 2026.