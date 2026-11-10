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Sorrento, crolla un muro del Campo Italia: detriti in strada

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Un tratto del muro perimetrale del Campo Italia di Sorrento è crollato, riversando detriti sulla carreggiata di via Califano. Il cedimento ha reso necessario un intervento per liberare la strada e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Non si registrano feriti. Sono in corso le operazioni di bonifica e rimozione del materiale caduto sulla sede stradale.

Il cedimento in via Califano

Il crollo ha interessato una parte della struttura che delimita lo storico impianto sportivo cittadino, coinvolgendo anche la strada adiacente.

Gli interventi attualmente in corso sono finalizzati allo sgombero della carreggiata e al ripristino della transitabilità di via Califano.

L’episodio riporta l’attenzione sulle condizioni dell’area del Campo Italia, già interessata da un importante progetto di riqualificazione.

I lavori al Campo Italia

Il cantiere per l’ammodernamento dell’impianto è stato avviato nel maggio scorso, con l’obiettivo di restituire alla città una struttura rinnovata.

Il progetto punta anche a consentire al Sorrento di tornare a disputare le partite casalinghe nello stadio legato alla propria storia sportiva.

Completamento previsto nella primavera 2027

Secondo il cronoprogramma indicato, la conclusione degli interventi è prevista per la primavera del 2027.

Il cedimento del muro rappresenta un nuovo elemento di preoccupazione per l’area dell’impianto, mentre proseguono le attività necessarie a mettere in sicurezza la strada interessata dal crollo.

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