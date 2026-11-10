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Napoli, incidente mortale a Ponticelli: perde la vita un 19enne

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita a Napoli, dopo un violento incidente stradale avvenuto in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli. Il giovane viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata quando si è scontrato con un’utilitaria guidata da un ventenne.

Trasportato in condizioni gravissime all’Ospedale del Mare, il motociclista è deceduto a causa delle ferite riportate.

Lo scontro in via Miranda

Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale, l’automobile stava svoltando a sinistra per entrare in una strada laterale quando si è verificato l’impatto con la moto.

Dopo la collisione, il motociclo ha proseguito la propria corsa fino a urtare un palo dell’illuminazione pubblica. La violenza dello scontro ha provocato la rottura della moto in due parti, mentre il 19enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Il giovane è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove è successivamente morto.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Restano da chiarire alcuni aspetti fondamentali, tra cui la velocità dei veicoli e le manovre compiute dai conducenti nei momenti precedenti alla collisione.

Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro. Sono inoltre in corso verifiche documentali e accertamenti tossicologici.

Indagini per omicidio stradale

La Polizia Locale procede per l’ipotesi di omicidio stradale, mentre proseguono le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

La salma del 19enne è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia.

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