Vico Equense, rifiuti abbandonati lungo il sentiero dello Scrajo

Materassi, vecchie valigie, sedie e lamiere abbandonati lungo un percorso immerso nella natura. A Vico Equense, via Scrajo, uno dei sentieri panoramici della Penisola Sorrentina, è diventata teatro di un nuovo episodio di degrado ambientale. I rifiuti ingombranti, accumulati nelle ultime settimane, ostacolano il passaggio dei pedoni e compromettono un’area frequentata da escursionisti e appassionati di trekking.

A denunciare la situazione è stata una cittadina, che ha pubblicato un video sulla pagina Facebook Aequa News, suscitando indignazione tra i residenti.

Rifiuti lungo il sentiero

Via Scrajo è un’antica strada collinare che collega la zona della torre campanaria del convento di Santa Maria del Toro con l’area del Bikini. Un tempo percorribile anche dai veicoli fino alla località Pagliarella, oggi è apprezzata soprattutto da chi ama camminare nella natura e ammirare il panorama del Golfo di Napoli.

Proprio lungo questo percorso sono stati abbandonati materassi, sedie, coperte, videocassette, lamiere e altri oggetti ingombranti, formando un cumulo nei pressi di una delle poche abitazioni presenti nella zona.

La cittadina che ha segnalato il problema ha espresso il proprio disappunto sui social, chiedendosi perché trasformare una strada pubblica in una discarica. Ha inoltre osservato che i rifiuti, completamente bagnati dalla pioggia, sembrerebbero trovarsi sul posto già da tempo.

Il problema degli ingombranti

L’abbandono di rifiuti nelle aree isolate non rappresenta un episodio inedito per il territorio. Situazioni analoghe sono state segnalate anche nella zona di Monte Faito.

A complicare la gestione degli ingombranti a Vico Equense contribuisce la chiusura dell’isola ecologica di Massaquano, che limita le possibilità di conferimento a disposizione dei cittadini.

Il servizio alternativo gestito dalla società Suopereco srl prevede la collocazione, ogni giovedì, di un cassone in via Nuova Faito, destinato esclusivamente a determinate categorie di materiali: legno, materassi, ferro e plastica rigida.

Come funziona la raccolta

Per utilizzare il servizio è obbligatoria la prenotazione, attraverso il numero verde 800 722 825 oppure tramite WhatsApp al 349 087 6579.

Sono previste alcune limitazioni: possono conferire i rifiuti al massimo dieci utenze per giornata, seguendo l’ordine delle prenotazioni, e ciascuna può consegnare non più di dieci pezzi.

Restano inoltre escluse dal servizio le tipologie di rifiuti non espressamente ammesse.

Queste condizioni possono comportare tempi di attesa per i cittadini che devono smaltire mobili, elettrodomestici e altri materiali non conferibili attraverso il servizio ordinario.

L’isola ecologica sotto sequestro

La situazione è legata anche alla vicenda giudiziaria che interessa il centro di raccolta e trattamento dei rifiuti di Massaquano.

Il 6 novembre, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo della struttura.

Le contestazioni riguardano il presunto scarico abusivo delle acque di dilavamento nel Rio Ponticello e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo.

La chiusura del centro continua dunque a incidere sulle modalità di smaltimento degli ingombranti, mentre la segnalazione di via Scrajo riporta l’attenzione sulla necessità di tutelare i percorsi naturalistici del territorio.