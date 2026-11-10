HomeCalcio

Real Bacoli Sibilla, è separazione con mister Domenico Citarelli

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Si conclude prima del previsto l’avventura di Domenico Citarelli sulla panchina della ASD Real Bacoli Sibilla. La società ha comunicato la risoluzione del contratto in essere con l’allenatore.

Una scelta maturata a causa del mancato crearsi dei presupposti ideali per lavorare al massimo con il gruppo squadra, condizione che ha spinto la dirigenza a intervenire con immediatezza per dare un segnale all’ambiente.

Nel rendere nota la decisione, il club ha comunque espresso il proprio ringraziamento a mister Citarelli per la disponibilità dimostrata durante il periodo di permanenza, augurandogli le migliori fortune per le prossime sfide professionali. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi sulla scelta della nuova guida tecnica.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Caso So.Re.Sa., Fico annuncia il reset dei vertici: «Discontinuità netta e trasparenza»
Articolo successivo
F.C. Albanova, rinforzo tra i pali: arriva il classe 2007 Marco Delizia

LEGGI ANCHE

Calcio

Paganese, ufficiale la separazione da mister Raffaele Novelli: c’è la risoluzione consensuale

Si interrompe di comune accordo il legame tra la Paganese Calcio 1926 e l'allenatore Raffaele Novelli. Il club azzurrostellato ha ufficializzato il raggiungimento dell'intesa...
Calcio

Real Aversa 1925, svolta in panchina: Gaetano Iannini è il nuovo allenatore

La Real Aversa 1925 ha ufficialmente affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Gaetano Iannini. Il tecnico napoletano, nato nel 1983, ha già...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA