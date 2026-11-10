Real Bacoli Sibilla, è separazione con mister Domenico Citarelli

Si conclude prima del previsto l’avventura di Domenico Citarelli sulla panchina della ASD Real Bacoli Sibilla. La società ha comunicato la risoluzione del contratto in essere con l’allenatore.
Una scelta maturata a causa del mancato crearsi dei presupposti ideali per lavorare al massimo con il gruppo squadra, condizione che ha spinto la dirigenza a intervenire con immediatezza per dare un segnale all’ambiente.
Nel rendere nota la decisione, il club ha comunque espresso il proprio ringraziamento a mister Citarelli per la disponibilità dimostrata durante il periodo di permanenza, augurandogli le migliori fortune per le prossime sfide professionali. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi sulla scelta della nuova guida tecnica.