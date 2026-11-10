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Real Aversa 1925, dimissioni per mister Campilongo: la società accetta il passo indietro

Gianluca Apicella
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Si separa la strada tra la Real Aversa 1925 e l’allenatore Salvatore Campilongo. Il club normanno ha reso noto di aver accettato le dimissioni rassegnate dal tecnico granata, decisione che era già stata anticipata dal presidente Angelo Tinto nel corso di una conferenza stampa.

Attraverso i propri canali, la società ha rivolto un sincero ringraziamento a mister Campilongo per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati alla guida della squadra, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera professionale e per la vita personale.

La dirigenza granata ha inoltre confermato di essere già al lavoro per individuare la nuova guida tecnica: il nome del sostituto sarà ufficializzato nelle prossime ore.

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