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F.C. Albanova, rinforzo tra i pali: arriva il classe 2007 Marco Delizia

Gianluca Apicella
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Nuovo tassello in casa F.C. Albanova 1964 per blindare la porta. La società biancazzurra ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Marco Delizia per la stagione 2026-2027.

Estremo difensore classe 2007, Delizia arriva in biancazzurro dopo aver disputato la prima parte di stagione con i rossoblù del Castel San Giorgio. Nonostante la giovane età, il nuovo portiere vanta già un bagaglio di esperienze di spessore: cresciuto nei settori giovanili di Barano, Avellino e Cavese, ha assaggiato la Serie D con la maglia dell’Enna e si è disimpegnato con personalità in Eccellenza difendendo i pali di Sant’Anastasia e Real Forio. Proprio con quest’ultima squadra, nella passata stagione, ha conquistato la vittoria del campionato di Eccellenza, aggiungendo un tassello vincente al proprio percorso di crescita.

Un innesto di prospettiva e qualità per lo scacchiere dell’Albanova, che si assicura un profilo giovane ma già abituato ai campionati di vertice.

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