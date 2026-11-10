F.C. Albanova, rinforzo tra i pali: arriva il classe 2007 Marco Delizia

Nuovo tassello in casa F.C. Albanova 1964 per blindare la porta. La società biancazzurra ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Marco Delizia per la stagione 2026-2027.

Estremo difensore classe 2007, Delizia arriva in biancazzurro dopo aver disputato la prima parte di stagione con i rossoblù del Castel San Giorgio. Nonostante la giovane età, il nuovo portiere vanta già un bagaglio di esperienze di spessore: cresciuto nei settori giovanili di Barano, Avellino e Cavese, ha assaggiato la Serie D con la maglia dell’Enna e si è disimpegnato con personalità in Eccellenza difendendo i pali di Sant’Anastasia e Real Forio. Proprio con quest’ultima squadra, nella passata stagione, ha conquistato la vittoria del campionato di Eccellenza, aggiungendo un tassello vincente al proprio percorso di crescita.

Un innesto di prospettiva e qualità per lo scacchiere dell’Albanova, che si assicura un profilo giovane ma già abituato ai campionati di vertice.