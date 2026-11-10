Castellammare di Stabia: carabinieri sequestrano botti illegali e arrestano un uomo

A Castellammare di Stabia, un controllo stradale dei carabinieri si è concluso con il sequestro di quattro ordigni esplosivi e l’arresto di un uomo di 40 anni. I militari hanno scoperto il materiale all’interno dell’automobile del conducente, intercettando così i primi botti illegali in vista delle festività di Capodanno.

Quattro cipolle nell’automobile

A effettuare il ritrovamento sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, impegnati in un servizio di controllo alla circolazione.

Durante la verifica dell’auto del 40enne, i militari hanno rinvenuto quattro ordigni esplosivi, conosciuti come cipolle, particolarmente pericolosi per la loro capacità di provocare gravi danni alle persone e alle cose.

Sequestro e intervento degli artificieri

Il materiale esplodente è stato immediatamente sequestrato e affidato agli artificieri del Nucleo Investigativo di Napoli, incaricati della gestione degli ordigni.

Per il conducente è scattato l’arresto per detenzione illegale e porto in luogo pubblico di materiale esplodente.

Il ritrovamento segna uno dei primi interventi contro la circolazione di botti illegali nel territorio stabiese in vista delle festività di fine anno.