Real Bacoli Sibilla, addio consensuale con il DS Pino Tammaro: «Sto giocando la mia partita più importante»

Le strade della ASD Real Bacoli Sibilla e del direttore sportivo Pino Tammaro si separano. La società ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo con il dirigente, dettata da motivi personali che impediscono al DS di dedicare il 100% del tempo e delle energie al progetto sportivo granata.

Nel ringraziarlo per l’impegno profuso, la società ha rivolto un affettuoso in bocca al lupo «al professionista e all’amico Pino per il prosieguo del percorso, in primis personale».

Toccanti le parole dello stesso Tammaro, che ha spiegato a cuore aperto le motivazioni della sua decisione:

«Ci sono momenti in cui bisogna fermarsi, guardarsi dentro e fare qualche riflessione. La squadra non sta attraversando un buon momento e non sono certo una persona che vuole scappare davanti alle difficoltà. Bacoli è casa mia, è un luogo a cui sono profondamente legato e con il quale non vorrei mai far fare brutte figure.

Oggi, però, la mia vita mi sta mettendo davanti a una sfida diversa, molto più grande e importante di qualsiasi risultato sportivo. Sto giocando un altro campionato, quello che conta più di tutti, e la mia mente e il mio cuore sono concentrati su un unico traguardo: arrivare in fondo insieme a Maria.

Il calcio può regalare gioie, delusioni e soddisfazioni. Ma ci sono partite nella vita in cui non esistono classifiche, polemiche o responsabilità da attribuire».