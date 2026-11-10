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FC Turris 1944: separazione con mister Giampà, panchina ad interim a Lorenzo Salvatore

Gianluca Apicella
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Cambio alla guida tecnica della FC Turris 1944. La società corallina ha ufficialmente comunicato l’interruzione del rapporto professionale con l’allenatore Domenico Giampà, che solleva così dall’incarico il tecnico della prima squadra.

In una nota ufficiale, il club ha espresso il proprio ringraziamento a Giampà per il lavoro svolto, sottolineando la professionalità, la dedizione e l’impegno mostrati durante i mesi trascorsi sulla panchina biancorossa, oltre a rivolgergli gli auguri per il prosieguo della carriera professionale e personale.

In attesa di individuare e ufficializzare il nuovo responsabile tecnico, la conduzione della prima squadra è stata affidata temporaneamente a mister Lorenzo Salvatore.

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