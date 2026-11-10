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Il mito di Maradona prende forma con i LEGO: a Napoli l’anteprima di un’opera straordinaria

Gianluca Apicella
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Napoli si prepara ad accogliere una creazione straordinaria che unisce la passione per il calcio, l’arte dei mattoncini più famosi del mondo e il culto per il più grande calciatore di tutti i tempi. Lunedì 7 dicembre 2026, la suggestiva cornice del Grand Hotel Parker’s (Corso Vittorio Emanuele 135) ospiterà la presentazione ufficiale di “Largo Maradona in mattoncini LEGO”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli, è promossa da Mattoncino24 (progetto firmato da Ciro Novellino e Carmen Pirozzi) in collaborazione con Andrea Cereda, con l’organizzazione e la gestione curata da Vegas Entertainment.

L’Opera e la Mostra

Al centro dell’evento ci sarà l’anteprima assoluta della dettagliata riproduzione di Largo Maradona e dei Quartieri Spagnoli, interamente realizzata con mattoncini LEGO. Ad accompagnare l’opera principale ci saranno diverse esposizioni dedicate ai luoghi simbolo di Napoli e al mito di Diego Armando Maradona.

La giornata vedrà la partecipazione di importanti builder italiani, collezionisti e personalità del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo, riuniti per celebrare le tradizioni e l’identità partenopea.

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