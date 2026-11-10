Napoli-Lazio 1-1: il pari con la capolista scaccia i fantasmi. Ora la prova Torino dopo la sosta

Serviva una risposta di carattere, ed è arrivata. Contro la capolista guidata dall’ex Rino Gattuso, il Napoli strappa un 1-1 in rimonta che non risolve i problemi di classifica, ma rianima l’ambiente azzurro in vista del rientro in campo dopo la sosta nella trasferta contro il Torino.

Primo tempo di sofferenza: sblocca Frattesi

Massimiliano Allegri, costretto a fare i conti con diverse defezioni (fuori Meret, Anguissa e Politano dall’inizio), lancia Olivera a sinistra e Noa Lang a supporto di Hojlund. La partenza è tutta di marca biancoceleste: la Lazio impone il proprio ritmo e trova il vantaggio al 28′ grazie al solito inserimento letale di Davide Frattesi. I ragazzi di Gattuso sfiorano anche il raddoppio con Sutalo e Isaksen, entrambi fermati da un attento Milinkovic-Savic.

Il Napoli reagisce solo nel finale di frazione con una bella stoccata di Hojlund, sventata da un grande intervento di Mandas. Tra i momenti di nervosismo spicca il battibecco tra Noa Lang e i tifosi di casa: infastidito dai fischi per la sua nota passione musicale, l’esterno olandese si porta la mano all’orecchio rivolto alla curva. Nonostante la polemica, Lang stravince il duello personale con Floriani Mussolini, spingendo Gattuso al cambio a inizio ripresa.

La rimonta azzurra e i rimpianti De Bruyne-Olivera

Il secondo tempo si apre con il blitz del Napoli. Appena entrato per l’infortunato Nuno Tavares, Pedraza combina la frittata: nel tentativo di anticipare McTominay e Hojlund su un pallone vagante in area, infila sfortunatamente la propria porta regalando l’1-1 ai padroni di casa.

Da quel momento cambia l’inerzia della gara. Il Napoli alza la pressione e recrimina pesantemente per le occasioni sciupate: Mandas è ancora decisivo, ma pesano i gol sbagliati da Olivera e da un Kevin De Bruyne apparso sottotono nel momento della stoccata decisiva.

Allegri gestisce la panchina inserendo Anguissa per Gilmour, poi Lucca e Politano per Hojlund e Vergara. Proprio Vergara merita una menzione d’onore: fresco di convocazione in Nazionale, il classe 2003 si spende in una prova di straordinario sacrificio tattico, ricalcando l’ottima prestazione già mostrata in Europa ad Oporto. Nel finale entra anche il giovane Giovane al posto di De Bruyne.

Tifosi spaccati, ma lo spogliatoio è compatto con il mister

Il fischio finale lascia un retrogusto agrodolce. Una parte del pubblico mugugna e fischia Lang e Lucca per una classifica ben al di sotto delle aspettative, mentre i tifosi più legati alla maglia applaudono la squadra per l’orgoglio mostrato contro la prima della classe.

Quel che conta è la risposta del gruppo: i calciatori hanno dimostrato di essere al 100% al fianco di Allegri, azzerando le voci di un esonero a tratti pretestuoso. La strada per la zona Champions resta in salita, ma con il recupero degli infortunati e questo spirito di rivalsa, la sfida contro il Torino rappresenterà il primo vero crocevia della stagione azzurra.