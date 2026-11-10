Tre volti del potere: l’epica tragica della trilogia de “Il Padrino”

Sebbene il primo capitolo sia spesso considerato il vertice assoluto della saga, Il Padrino è un’opera intrinsecamente legata ai suoi sequel, con cui va a formare un affresco cinematografico organico, monumentale e senza tempo. La storia dei Corleone non si esaurisce in un singolo film, ma si sviluppa attraverso un arco narrativo in tre atti che esplora l’ascesa, il consolidamento e la drammatica parabola finale del potere familiare.

1. Il Padrino (1972): L’ascesa e il passaggio di testimone

Il capostipite della saga segna l’inizio dell’epopea. Al centro del racconto ci sono l’ascesa inesorabile di Michael Corleone e il contestuale tramonto del patriarca, Don Vito. In questo primo atto, la famiglia si rivela come il perno attorno a cui ruota ogni scelta, in un delicato e spietato equilibrio tra devozione affettiva e violenza criminale.

2. Il Padrino – Parte II (1974): La solitudine e i due binari della storia

Spesso citato come uno dei rari casi nella storia della settima arte in cui un sequel eguaglia o addirittura supera l’originale, il secondo capitolo struttura la sua narrazione su due binari paralleli:

L’impero di Michael: L’espansione e il radicamento del potere della famiglia Corleone a metà del Novecento.

Le origini di Vito: La giovinezza di Vito Corleone nella Sicilia di inizio secolo, interpretato da un magistrale Robert De Niro (ruolo che gli valse l’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista).

Il film si configura come un tragico approfondimento sulla solitudine del potere: mentre il giovane Vito costruisce il proprio impero spinto dalla necessità di proteggere i cari, Michael consuma la propria umanità nel tentativo di conservarlo, rimanendo infine isolato dal mondo.

3. Il Padrino – Parte III (1990): Il crepuscolo e l’illusione del riscatto

Uscito a distanza di anni dai primi due successi, il capitolo conclusivo cerca di chiudere definitivamente il cerchio. Ritroviamo un Michael Corleone ormai anziano e profondo tormentato dal rimorso.

Il suo unico grande obiettivo è “ripulire” gli affari di famiglia e legittimare l’impero costruito nel sangue, ma questa aspirazione al riscatto e alla redenzione si rivelerà una tragica illusione. Sebbene sia stato meno amato dalla critica rispetto ai due capolavori precedenti, il terzo atto svolge un ruolo fondamentale: completa in maniera coerente ed emozionante l’arco narrativo del suo tragico protagonista.