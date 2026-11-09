Scott McTominay è il “Player of the Month” di Ottobre 2026 del Napoli

La voce dei tifosi azzurri si è fatta sentire forte e chiara: Scott McTominay è stato eletto Player of the Month per il mese di ottobre 2026. Attraverso le votazioni sulla Official App del Calcio Napoli, i sostenitori partenopei hanno premiato il centrocampista scozzese, assoluto trascinatore nell’ultimo mese di gare.

Un Ottobre da Protagonista: I Numeri dello Scozzese

Il mese di ottobre ha visto McTominay scendere in campo per 6 sfide ufficiali suddivise tra Serie A e UEFA Champions League, confermandosi punto di riferimento imprescindibile nello scacchiere azzurro. Il bilancio del numero 8 parla da solo:

Partite disputate: 6 (contro Frosinone, Villarreal, Venezia, Monza, Bodø/Glimt e Roma)

Gol realizzati: 4

Marchi di fabbrica: 2 doppiette decisive

Presenza, Grinta e Gol Pesanti

Oltre all’impatto numerico delle due doppiette messe a segno contro il Bodø/Glimt in ambito europeo e contro la Roma in campionato, il premio riconosce la continuità di rendimento del gigante scozzese.

Sempre al servizio della squadra contro avversari ostici come Frosinone, Villarreal, Venezia e Monza, McTominay ha conquistato il pubblico napoletano grazie alla sua incontenibile energia box-to-box e alla straordinaria capacità di leggere i tempi d’inserimento nell’area avversaria. Un riconoscimento meritato che certifica la leadership dello scozzese in questo avvio di stagione.