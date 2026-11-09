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Vico Equense, 92enne investito e ucciso sulla statale 145

Ivano Cotticelli
Statale 145 Sorrentina – immagine illustrativa generata con intelligenza artificiale
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Un uomo di 92 anni, residente a Sorrento, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Vico Equense, lungo la statale 145 Sorrentina. L’anziano è stato investito da un’automobile nei pressi del bivio che conduce alla frazione di Montechiaro. L’impatto si è rivelato fatale e l’uomo è deceduto sul colpo.

L’incidente si è verificato intorno alle 9 di oggi, 9 novembre. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’investimento.

L’investimento vicino a Montechiaro

La tragedia si è consumata lungo uno dei principali collegamenti stradali della Penisola Sorrentina, all’altezza dell’intersezione che conduce a Montechiaro.

Secondo le informazioni disponibili, l’automobilista coinvolto nell’investimento si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Per il 92enne, tuttavia, non c’è stato nulla da fare.

Rilievi e accertamenti in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Vico Equense, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sorrento.

Restano da accertare le circostanze esatte dell’investimento e la successione degli eventi che hanno portato alla morte dell’anziano.

Auto sequestrata dopo l’incidente

Nell’ambito degli accertamenti, l’automobile coinvolta è stata sottoposta a sequestro, mentre la salma del 92enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per ricostruire quanto avvenuto lungo la statale 145 e chiarire ogni aspetto della tragedia.

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