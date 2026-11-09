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Cavese 1919, novità nelle Under Nazionali: Serritella alla guida dell’U17, Izzo passa all’U15

Gianluca Apicella
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Prosegue la riorganizzazione dei quadri tecnici del settore giovanile della Cavese 1919, che ha ufficializzato le nuove guide per le selezioni giovanili nazionali.

La panchina dell’Under 17 Nazionale è stata affidata a mister Roberto Serritella. Si tratta di un gradito ritorno nei ranghi biancoblù, dove Serritella aveva già lasciato un segno importante grazie agli ottimi risultati ottenuti sul campo nelle stagioni passate.

Contestualmente, il club ha deciso di riorganizzare i ruoli interni affidando a mister Isidoro Izzo la gestione dell’Under 15 Nazionale, dopo la prima parte di stagione trascorsa proprio alla guida della formazione Under 17.

Due innesti e avvicendamenti strategici con cui la società aquilotta intende dare nuova linfa e continuità al percorso di crescita dei propri giovani talenti.

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