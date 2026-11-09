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Borgo Santa Sophia, a Cuma un nuovo indirizzo tra cucina e ospitalità

Nicola D'Auria
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Un nuovo progetto di ospitalità e ristorazione prende forma a Cuma, nel cuore dei Campi Flegrei. Si chiama Borgo Santa Sophia ed è un relais con ristorante, inaugurato da pochi mesi tra terrazzamenti panoramici, querce secolari e testimonianze archeologiche.

Situata in via Arco Felice Vecchio 72, a Pozzuoli, la struttura nasce da un intervento di recupero architettonico e paesaggistico che mette insieme cucina mediterranea, soggiorni e valorizzazione del territorio.

Una masseria tra storia e design

Il centro della tenuta è una masseria storica che ospita il ristorante, progettato dall’architetto Francesca Faraone attraverso un dialogo tra elementi classici e contemporanei.

Gli ambienti sono caratterizzati da tovagliato bianco, bicchieri in vetro colorato, fotografie d’autore in bianco e nero e un camino centrale in marmo. Una scelta estetica che punta a creare un’atmosfera raccolta, senza rinunciare al comfort.

All’esterno, la vegetazione lascia intravedere antiche murature in opus reticulatum, testimonianza del passato millenario di quest’area.

La cucina del territorio

La proposta gastronomica di Borgo Santa Sophia guarda soprattutto alla tradizione campana e mediterranea, con un menu che alterna ricette riconoscibili e ingredienti stagionali.

Tra i piatti figurano lo Spaghetto Santa Sophia, la pasta e piselli e i bucatini con coniglio all’ischitana. La stagionalità trova spazio nelle pappardelle ai funghi porcini e nei tagliolini con burro e tartufo bianco.

Un ruolo importante è riservato alla carne alla brace, con tagli nazionali e internazionali come Chateaubriand, Cuberoll, T-bone e Tomahawk.

Completano la proposta le verdure provenienti dagli orti e dai filari della tenuta.

Il ristorante è accessibile anche a chi non soggiorna nel relais, offrendo la possibilità di fermarsi per un pranzo, un aperitivo al tramonto o una cena.

Cinque camere ispirate alla Grecia

Al primo piano della masseria si trovano cinque camere e suite, i cui nomi richiamano il mondo della Grecia antica: Aura, Harmònia, Thalàia, Hedonè e Agapè.

Un riferimento alla vicina acropoli di Cuma, che lega idealmente l’esperienza del soggiorno alla storia del territorio.

Alla scoperta dei Campi Flegrei

La posizione del borgo, tra Bacoli e Pozzuoli, permette di raggiungere numerosi luoghi di interesse archeologico e paesaggistico.

A poca distanza si trovano il sito archeologico di Cuma e l’Antro della Sibilla. Il territorio offre inoltre la possibilità di visitare il Rione Terra di Pozzuoli, l’Anfiteatro Flavio, le Terme e il Parco sommerso di Baia.

Tra le altre mete figurano il Lago d’Averno, il Lago del Fusaro con la Casina Vanvitelliana, la Spiaggia Romana di Bacoli e il Faro di Capo Miseno.

Borgo Santa Sophia si propone così come punto di partenza per un soggiorno che combina gastronomia, natura e patrimonio culturale dei Campi Flegrei.

Orari e informazioni utili

Il ristorante di Borgo Santa Sophia è aperto a pranzo e cena il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. La domenica è prevista soltanto l’apertura serale, mentre il martedì è giorno di chiusura.

La struttura si trova in via Arco Felice Vecchio 72, Pozzuoli (Napoli).

Per informazioni è disponibile il numero 081 1776 7209 e il sito borgosantasophia.it.

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