Sofferenza, classe e tre punti d’oro: la Juve Stabia piega l’Arezzo e accende la classifica

Tre punti d’oro, intrisi di sofferenza, cinismo e quel pizzico di fortuna che non guasta mai. La Juve Stabia supera l’Arezzo per 1-0 in uno scontro diretto per la zona bassa del tabellone e regala al pubblico del Romeo Menti una vittoria cruciale. Non è stata la miglior prestazione stagionale delle Vespe — tutt’altro —, ma in campionati complessi come questo saper stringere i denti e portare a casa il risultato fa tutta la differenza del mondo.

Il lampo di Sibilli e le mosse di De Giorgio

Per una gara così delicata, mister De Giorgio sceglie la via del coraggio: rivoluziona il centrocampo e rispolvera l’assetto tattico a lui più caro, affidandosi alla linfa di Pierobon, Artioli, Battistella e Giuseppe Sibilli. La scelta paga subito dividendi altissimi. Trascorrono appena due minuti quando Douglas recupera un gran pallone innescando la ripartenza e servendo l’attaccante: il figlio d’arte (papà Sasà fu indimenticato protagonista nell’era D’Arco) è freddissimo nel liberarsi e trafiggere l’incolpevole Nunziante con una diagonale letale dalla destra.

Un avvio da manuale che si trasforma presto in una gara di pura resistenza. L’Arezzo di mister Bucchi non ci sta, reagisce con gagliardia e carica a testa bassa. La manovra toscana soffre di qualche limite di qualità al momento di concludere, ma crea grattacapi continui con un ispirato Arena e con il centravanti Cerri, che prima grazia Vukovic di testa e poi spara alto sopra la traversa da ottima posizione.

Sofferenza, legni e pali: il fortino tiene

La ripresa parte sulla falsa riga del primo tempo, vivace e combattuta anche grazie alla correttezza di entrambe le tifoserie sugli spalti. Bucchi muove la panchina inserendo Cagnano e Sala, e l’Arezzo va a un passo dal pari: un colpo di testa di Ionita, complice l’incertezza di Vukovic, trova il palo a salvare la Porta stabiese. Poco dopo è ancora Arena a far scorrere i brividi lungo la schiena del Menti sfiorando l’incrocio dal limite.

De Giorgio capisce la difficoltà del momento e prova a scuotere i suoi inserendo Karic e Patanè per gli opachi Battistella e Maistro. La mossa rigenera i campani, che sfiorano un clamoroso raddoppio: l’asse Sibilli-Artioli libera Douglas in area, ma il colpo di tacco dell’olandese a porta sguarnita sbatte incredibilmente sul palo; sulla ribattuta, Pierobon trova l’opposizione provvidenziale di Cagnano.

Nel finale le panchine saltano: Bucchi si gioca il tutto per tutto con Cianci, Pattarello e Olivieri, mentre De Giorgio rischia l’allungo inserendo Candellone e Fernandes per Di Nardo e Sibilli. Nei minuti di massimo sforzo ospite, il tecnico corregge l’assetto inserendo Baldi per uno stanchissimo Pierobon (autore di una prova maiuscola su entrambe le bande). L’Arezzo spinge fino all’ultimo secondo: prima una gemma a giro di Pattarello esce di poco, poi Renzi trova la deviazione di Karic costringendo Vukovic al miracolo di giornata che blind il risultato.

Sosta, ricorso e l’ombra del Braglia: la Juve Stabia respira

Si tratta di un successo meno spettacolare del solito ma di capitale importanza. La Juve Stabia mostra di saper soffrire, dote imprescindibile per salvarsi e costruirsi ambizioni superiori.

Questo risultato apre ora uno scenario decisamente più sereno su tre fronti fondamentali:

La sosta : Il riposo arriva al momento perfetto per rigenerare una rosa che ha evidenziato un fisiologico calo atletico e recuperare la brillantezza dei singoli.

Fiducia sul fronte giudiziario: L’ambiente attende con rinnovato ottimismo l’esito del ricorso contro la penalizzazione per vedersi restituire i due punti tolti, il che proietterebbe le Vespe in una posizione di classifica ancora più tranquilla e al riparo dalle insidie di fondo corsa.

La prova di maturità a Modena: Mettere fieno in cascina era l’unico modo per prepararsi al meglio al ciclo terribile di fine novembre, che vedrà la Juve Stabia impegnata nella complicatissima trasferta al Braglia contro la corazzata Modena, una delle corazzate candidate alla promozione diretta.

La strada è ancora lunga, ma l’atteggiamento è quello giusto: anche quando il gioco latita, il cuore gialloblù continua a battere forte.