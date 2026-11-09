Controllo antidroga in una traversa di Sorrento: più di 100 dosi di cocaina e arresto

Un 23enne è stato arrestato a Sorrento dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile dopo un controllo antidroga in una traversa di via Bernardino Rota. I militari hanno sequestrato 132 dosi di cocaina, 112 grammi di hashish e 7,50 grammi di marijuana, oltre a un bilancino.
Il giovane, che avrebbe tentato di allontanarsi a bordo di una Smart alla vista dei Carabinieri, si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.
Il controllo nella traversa
L’operazione è stata condotta in una strada particolarmente stretta, percorribile soltanto da minicar e scooter, già conosciuta dai militari come possibile punto di spaccio.
I Carabinieri hanno predisposto un dispositivo di controllo, posizionando auto di servizio e vetture civetta per presidiare le possibili vie di fuga. Successivamente hanno raggiunto a piedi la zona interessata.
Il tentativo di fuga
Alla vista dei militari, il 23enne è salito sulla propria Smart, tentando di allontanarsi.
La fuga, però, è durata soltanto pochi metri. Il giovane è stato fermato e sottoposto a perquisizione.
La droga sequestrata
Nel punto in cui il ragazzo si trovava prima di salire in automobile, i Carabinieri hanno rinvenuto 132 dosi di cocaina, 112 grammi di hashish e 7,50 grammi di marijuana.
Insieme agli stupefacenti è stato sequestrato anche un bilancino, utilizzabile per la pesatura delle sostanze.
Arrestato e posto ai domiciliari
Per il 23enne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. La sua responsabilità penale dovrà essere accertata nelle sedi competenti.