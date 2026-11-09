Controllo antidroga in una traversa di Sorrento: più di 100 dosi di cocaina e arresto

Un 23enne è stato arrestato a Sorrento dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile dopo un controllo antidroga in una traversa di via Bernardino Rota. I militari hanno sequestrato 132 dosi di cocaina, 112 grammi di hashish e 7,50 grammi di marijuana, oltre a un bilancino.

Il giovane, che avrebbe tentato di allontanarsi a bordo di una Smart alla vista dei Carabinieri, si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Il controllo nella traversa

L’operazione è stata condotta in una strada particolarmente stretta, percorribile soltanto da minicar e scooter, già conosciuta dai militari come possibile punto di spaccio.

I Carabinieri hanno predisposto un dispositivo di controllo, posizionando auto di servizio e vetture civetta per presidiare le possibili vie di fuga. Successivamente hanno raggiunto a piedi la zona interessata.

Il tentativo di fuga

Alla vista dei militari, il 23enne è salito sulla propria Smart, tentando di allontanarsi.

La fuga, però, è durata soltanto pochi metri. Il giovane è stato fermato e sottoposto a perquisizione.

La droga sequestrata

Nel punto in cui il ragazzo si trovava prima di salire in automobile, i Carabinieri hanno rinvenuto 132 dosi di cocaina, 112 grammi di hashish e 7,50 grammi di marijuana.

Insieme agli stupefacenti è stato sequestrato anche un bilancino, utilizzabile per la pesatura delle sostanze.

Arrestato e posto ai domiciliari

Per il 23enne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. La sua responsabilità penale dovrà essere accertata nelle sedi competenti.