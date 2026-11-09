Pari e rimpianti al Maradona: Napoli-Lazio finisce 1-1

La gara del Diego Armando Maradona tra Napoli e Lazio si chiude su un 1-1 intenso, spettacolare e ricco di ribaltamenti di fronte. Un punto a testa al termine di novanta minuti dai due volti: una prima frazione di marca biancoceleste e una ripresa di forte reazione azzurra.

La sbloccata di Frattesi e l’avvio contratto

La Lazio parte con aggressività e personalità, sfruttando le maglie larghe del centrocampo partenopeo. Prima del trentesimo minuto, l’episodio che spacca l’equilibrio: inserimento centrale in velocità di Davide Frattesi, che attacca lo spazio e batte Milinković-Savić con un sinistro preciso da dentro l’area. Il Napoli soffre il pallino del gioco avversario e chiude la prima frazione con qualche affanno.

Reazione azzurra: McTominay impatta, Pedraza devia

Nella ripresa la squadra di Massimiliano Allegri rientra in campo con un piglio completamente diverso. Arriva subito la fiammata del pareggio: cross affilato dalla corsia di sinistra ad opera di Noa Lang, sul pallone irrompe in spaccata Scott McTominay; nella concitazione dell’azione, la sfera incoccia anche sul piede di Alfonso Pedraza prima di adagiarsi in rete per l’1-1.

Mandas salva su De Bruyne: assalto finale senza sorpasso

Sulle ali dell’entusiasmo, il Napoli alza il baricentro e crea la palla del definitivo sorpasso. Lancio millimetrico dalle retrovie di Milinković-Savić per Kevin De Bruyne, il belga addomestica il pallone con uno splendido controllo aereo d’autore, ma a tu per tu con Mandas si vede respingere il destro dal provvidenziale intervento in uscita del portiere laziale.

Il fischio finale sigilla un 1-1 intenso e combattuto: se da un lato il punto permette al Napoli di muovere la classifica e ritrovare morale, il risultato sorride di più alla Lazio di Gattuso, che strappa un pareggio prezioso su un campo difficile pur mantenendo la consapevolezza di aver avuto, da entrambe le parti, l’occasione per conquistare l’intera posta in palio.