Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 9 al 12 novembre

Quattro giorni di chiusura anticipata per la Linea 1 della metropolitana di Napoli. Da lunedì 9 a giovedì 12 novembre 2026, il servizio terminerà prima del consueto orario per consentire lo svolgimento di attività di verifica e prove lungo la linea.
La modifica, comunicata da ANM, interesserà i viaggiatori che utilizzano la metropolitana nelle ore serali, con nuove partenze delle ultime corse da Piscinola e Centro Direzionale.
Gli orari delle ultime corse
Per tutte e quattro le giornate interessate, le ultime partenze con passeggeri saranno effettuate nei seguenti orari:
Da Piscinola: ultima corsa alle 20:55.
Da Centro Direzionale: ultima corsa alle 21:30.
Le modifiche saranno in vigore da lunedì 9 fino a giovedì 12 novembre compreso.
Verifiche e prove sulla linea
La chiusura anticipata è necessaria, secondo quanto comunicato da ANM, per permettere lo svolgimento di attività di verifica e prove in linea.
Gli interventi comporteranno quindi una riduzione temporanea del servizio serale, senza modifiche agli orari delle ultime corse comunicate per le quattro giornate.
Le indicazioni ai viaggiatori
Chi utilizza la Linea 1 della metropolitana di Napoli nelle ore serali dovrà tenere conto delle partenze anticipate, soprattutto per gli spostamenti programmati dopo le 21.
Per evitare disagi, sarà opportuno organizzare il viaggio considerando gli orari delle ultime corse indicati da ANM.