Piano di Sorrento, crepe in un palazzo: 14 persone evacuate

Quattordici persone costrette a lasciare le proprie abitazioni a Piano di Sorrento, dopo la scoperta di danni strutturali in un edificio dell’Ottocento. È accaduto in via Marina di Cassano, dove i Vigili del Fuoco hanno disposto lo sgombero di quattro appartamenti.

A far scattare l’allarme sono stati gli stessi residenti, preoccupati per alcuni rumori insoliti provenienti dalla struttura e per la comparsa di vistose crepe lungo le pareti.

L’allarme lanciato dai residenti

I segnali di un possibile problema strutturale hanno spinto gli abitanti dell’edificio a richiedere l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando di Napoli, che hanno effettuato una prima valutazione delle condizioni del fabbricato.

Le verifiche hanno evidenziato danni tali da rendere necessario, per ragioni di sicurezza, lo sgombero immediato di quattro unità abitative.

Il provvedimento ha coinvolto complessivamente 14 persone, che al momento non possono rientrare nelle proprie case.

Possibile smottamento della montagna

Secondo le prime valutazioni dei tecnici, i danni riscontrati nell’edificio potrebbero essere collegati a uno smottamento della montagna.

Si tratta di un’ipotesi ancora oggetto di accertamenti, mentre proseguono le verifiche per stabilire le condizioni di sicurezza del fabbricato.

Verifiche ancora in corso

Gli accertamenti proseguono per approfondire l’origine dei danni e valutare la situazione strutturale dell’edificio.

Resta intanto la difficoltà per le 14 persone evacuate, in attesa degli esiti delle verifiche che dovranno chiarire le condizioni per un eventuale rientro nelle abitazioni.