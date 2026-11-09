“Terzigno Corre”: Iannone e Sorrentino firmano il successo della 9ª edizione

Non è stata una semplice domenica di corsa, ma un vero e proprio manifesto di efficienza organizzativa, senso di comunità e passione sportiva. La 9ª edizione di “Terzigno Corre” ha dimostrato ancora una volta come una gara podistica su strada possa trasformarsi in un importante motore di aggregazione e promozione del territorio, quando è sostenuta da un’organizzazione attenta e impeccabile.
Una città in movimento
Terzigno si è svegliata all’insegna dello sport, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato dall’entusiasmo degli atleti e dal calore del pubblico.
Una manifestazione ricca di emozioni e spettacolo, capace di coinvolgere l’intera città e di non lasciare nulla al caso. Dai dettagli logistici alla sicurezza del percorso, ogni aspetto è stato curato con grande precisione.
Un’organizzazione attenta e impeccabile
Un lavoro di squadra che ha messo in evidenza la professionalità e la dedizione degli organizzatori e, in particolare, di Genny Galantuomo, il cui impegno ha contribuito a rendere speciale questa giornata, trasmettendo entusiasmo fin dai primi metri della competizione.
Partecipazione e passione sportiva
Numerosa e qualificata la partecipazione: atleti di livello, podisti evoluti e appassionati amatori hanno risposto presente, dando vita a una competizione avvincente e combattuta.
Le strade cittadine si sono riempite di colori, energia e partecipazione, con il pubblico pronto a sostenere i corridori lungo tutto il percorso.
Terzigno, insomma, non si è limitata a ospitare un evento sportivo, ma ne è diventata protagonista assoluta, dimostrando quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento di promozione, condivisione e valorizzazione del territorio.
Un successo sotto il profilo sportivo, organizzativo e umano, che conferma la crescita di “Terzigno Corre” e lascia intravedere un futuro ricco di nuovi traguardi.
I vincitori della gara
A conquistare la vittoria assoluta maschile è stato Gilio Iannone, mentre tra le donne il primo posto è andato a Erica Sorrentino, protagonista di una splendida prestazione.
I podi della 9ª edizione
CLASSIFICA MASCHILE
Gilio Iannone – Mannara Running – 33’20”
Marco Vetrano – Running Club Napoli – 33’24”
Carmine Luce – Atl. Isaura Valle dell’Irno – 34’54”
CLASSIFICA FEMMINILE
Erica Sorrentino – Bracco Atletica – 39’17”
Michela Piermatteo – Atl. Agropoli – 42’03”
Annamaria Capasso – Amatori Vesuvio – 44’02”
Terzigno Corre: una città che corre, si emoziona e cresce attraverso lo sport!