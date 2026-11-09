Crollo mortale a Napoli: un balcone si sfalda a Materdei

Tragedia a Materdei, nel cuore di Napoli, dove un uomo ha perso la vita nella mattinata di oggi, 9 novembre, in seguito a un episodio avvenuto nell’area di un balcone in via Matteo Renato Imbriani. La vittima è precipitata ed è stata travolta dai calcinacci. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire. Gli investigatori stanno verificando se si sia verificato un cedimento strutturale oppure se la caduta sia avvenuta per altre ragioni.

I lavori sul balcone

Secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe stato impegnato in lavori di manutenzione, effettuando operazioni di spicconatura nell’area del balcone.

Non è ancora stato stabilito se a provocare la tragedia sia stato il cedimento di una parte della struttura a sbalzo o una caduta legata alle operazioni che la vittima stava eseguendo.

Indagini sulla dinamica

Sul posto è intervenuto il personale dell’Ufficio prevenzione generale della Polizia di Stato, impegnato nelle operazioni di identificazione della vittima e negli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e le circostanze che hanno determinato la morte dell’uomo.