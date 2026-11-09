Napoli, fuga contromano a Scampia: feriti due poliziotti

Un inseguimento iniziato a Scampia, nella periferia nord di Napoli, si è concluso con uno scontro tra un’automobile e una volante della Polizia. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui due agenti del commissariato Scampia e il conducente della vettura in fuga.

L’episodio si è verificato intorno alle 21 di ieri, 8 novembre, durante un servizio di controllo del territorio. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Giugliano.

La fuga dopo l’alt

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli stavano effettuando controlli in via Ghisleri, a Scampia, quando hanno notato un’automobile sospetta.

I poliziotti hanno intimato l’alt al conducente, che anziché fermarsi ha accelerato, dando inizio alla fuga.

L’automobilista si è quindi immesso contromano sulla Circumvallazione Esterna, procedendo ad alta velocità e creando una situazione di grave pericolo per gli altri automobilisti.

Lo scontro con la volante

La Sala operativa ha segnalato quanto stava accadendo e sul posto è intervenuta una volante del commissariato Scampia.

Durante la fuga, il conducente si è trovato davanti l’auto della Polizia, con la quale si è verificata una collisione.

Nell’impatto sono rimasti feriti entrambi gli agenti a bordo della volante e l’automobilista in fuga.

Tre feriti in ospedale

Le tre persone coinvolte sono state accompagnate al vicino ospedale di Giugliano per ricevere assistenza sanitaria.

Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti né l’entità delle lesioni riportate.