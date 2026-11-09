Napoli – Lazio 1-1 il pareggio è giusto ma il punto serve di più a Gattuso

Quando il triplice fischio del direttore di gara Pairetto ha sancito l’1-1 finale tra Napoli e Lazio, la sensazione prevalente sugli spalti del Maradona e tra gli addetti ai lavori non è stata quella di un’occasione perduta, bensì il riconoscimento del perfetto equilibrio visto sul terreno di gioco. Un tempo per parte, un punto a testa e la netta dimostrazione che entrambe le compagini possiedono argomenti solidi per recitare un ruolo di primissimo piano in questa Serie A, pur rivelando contorni tattici ancora da rifinire.

La lezione tattica del primo tempo

Nei primi quarantacinque minuti si è vista una Lazio estremamente matura, capace di imbrigliare la manovra azzurra fin dalla prima costruzione. Il pressing portato alto dagli uomini di Baroni ha tolto ossigeno alle fonti di gioco del Napoli, trovando il coronamento ideale nell’azione del vantaggio: la lucidità di Noslin nel ripulire un pallone difficile e la puntuale lettura degli spazi da parte di Davide Frattesi. L’inserimento del centrocampista biancoceleste al 28′ è un manifesto di opportunismo tattico, una giocata che ha messo in evidenza le fragilità di scalata della retroguardia partenopea e premiato la personalità degli ospiti.

La reazione d’orgoglio e il cinismo azzurro

Ma i grandi palcoscenici impongono risposte immediate. E il Napoli ha mostrato una delle sue qualità migliori: la capacità di resettare le difficoltà nell’intervallo. Il rientro dagli spogliatoi ha visto un atteggiamento diametralmente opposto. L’aggressività delle corsie esterne, guidata da un Noa Lang particolarmente ispirato, ha creato subito scompiglio nel pacchetto difensivo laziale. L’autogol di Pedraza al 48′ – propiziato proprio dal traversone velenoso dell’esterno azzurro – non è stato un semplice episodio fortunato, bensì il frutto di una pressione costante esercitata fin dai primissimi secondi della ripresa.

Il bilancio del Maradona

Cosa lascia in eredità questo 1-1?

Per la Lazio , la conferma che l’impianto di gioco e la personalità nei big match sono ormai una costante consolidata. Uscire dal Maradona con un punto e la consapevolezza di aver dominato per larghi tratti della prima frazione è un segnale di grande forza.

Per il Napoli, la certezza di possedere una tempra caratteriale non indifferente. La squadra ha saputo soffrire, ha tenuto botta nei momenti di sbandamento ed è stata capace di riprendere in mano le redini del match quando la partita rischiava di scivolare via.

Il campionato resta una maratona complessa. Napoli e Lazio dividono la posta in gioco e proseguono il proprio cammino con la Lazio che si gode questo punto mentre per il Napoli altro processo aperto.