Cavese 1919, l’ex Juve Stabia Antonio Zito è il nuovo allenatore della Primavera 3

La Cavese 1919 ha ufficializzato la nomina del nuovo tecnico della propria formazione Primavera 3: la panchina è stata affidata ad Antonio Zito.

Nato a Napoli il 6 giugno 1986, Zito vanta una lunghissima e prestigiosa carriera da calciatore tra i professionisti, durante la quale ha vestito maglie importanti del panorama calcistico italiano — tra cui Juve Stabia, Avellino, Salernitana, Ternana e Siena in Serie A — prima di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere il percorso in panchina.

Con la scelta di un profilo di forte personalità e grande esperienza di campo come Antonio Zito, il club biancoblù punta a dare immediato slancio e struttura al proprio settore giovanile nel campionato Primavera 3.