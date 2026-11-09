Il mito di Street Fighter II: I grandi protagonisti del Roster Mondiale

Mettendo da parte i nomi di Ryu, Ken e M. Bison, il leggendario capolavoro di Capcom del 1991 deve il suo straordinario successo a un cast eterogeneo e carismatico. Ogni lottatore è stato disegnato per offrire uno stile di combattimento unico e una storia personale memorabile, capace di conquistare intere generazioni nelle sale giochi.

1. Chun-Li: La “Prima Donna” dei Picchiaduro e Agente dell’Interpol

Pioniera assoluta nel genere dei fighting game, Chun-Li partecipa al torneo World Warrior con un obiettivo preciso: smantellare la Shadaloo e vendicare la morte di suo padre.

Stile di gioco: Agilissima e basata sulle arti marziali cinesi (Wushu).

Mosse Iconiche: Il Hyakuretsukyaku (la rapidissima raffica di calci) e lo Spinning Bird Kick.

2. Guile: Il Falco dell’Aviazione Americana

Spinto dal desiderio di vendetta per la perdita del compagno d’armi Charlie Nash, Guile è il militare stoico e impassibile per eccellenza.

Stile di gioco: Il re indiscusso del controllo della distanza e del gioco difensivo ( Zoning ).

Mosse Iconiche: Il Sonic Boom (la lama d’aria scagliata dalle braccia) e la rovesciata antiaerea Flash Kick.

3. Zangief: Il “Red Cyclone” del Wrestling Sovietico

Imponente e indistruttibile, Zangief entra nel circuito per dimostrare al mondo intero la potenza e l’orgoglio del wrestling e del sambo.

Stile di gioco: Il primo vero Grappler della storia, specializzato nelle prese devastanti a corpo a corpo.

Mossa Iconica: Lo Spinning Piledriver, una presa aerea a 360 gradi temuta da qualsiasi avversario.

4. Blanka: La Furia Selvaggia della Foresta Amazzonica

Sopravvissuto a un incidente aereo nella giungla brasiliana e mutato nel corpo, Blanka (Jimmy) combatte con l’istinto animale per ritrovare le sue origini e la madre perduta.

Stile di gioco: Altamente imprevedibile, acrobatico e aggressivo.

Mosse Iconiche: L’Electric Thunder (la scarica elettrica ad alta tensione) e il Rolling Attack.

5. Dhalsim: Lo Yogi Indiano e il Cammino della Pace

Maestro di Yoga che rifiuta la violenza superflua, Dhalsim decide di lottare unicamente per raccogliere i fondi necessari a salvare il suo villaggio dalla miseria.

Stile di gioco: Attacchi a lunghissimo raggio grazie agli arti estensibili.

Mosse Iconiche: Lo Yoga Fire e la capacità di smaterializzarsi con lo Yoga Teleport.

6. E. Honda: L’Onore della Tradizione Sumo

Il maestoso lottatore giapponese Edmond Honda punta a dimostrare la dignità e la forza del Sumo tradizionale nell’arena delle arti marziali mondiali.

Stile di gioco: Potenza d’urto frontale e difesa granitica.

Mosse Iconiche: L’Hundred Hand Slap (la raffica di palmate) e la testata Sumo Headbutt.

I Tre Boss Storici: Balrog, Vega e Sagat

Balrog (Il Pugile): Escluso dalla federazione per la sua troppa violenza, diventa il braccio armato di Shadaloo. Pugno devastante e caricatore inarrestabile.

Vega (Il Ninja Mascherato): Matador e lottatore al plasma spagnolo, ossessionato dalla bellezza e armato di un letale artiglio d’acciaio.

Sagat (Il Re del Muay Thai): Gigante thailandese sconfitto in passato da Ryu, cerca il riscatto con i suoi devastanti Tiger Knee e Tiger Uppercut.